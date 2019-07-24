Илья Штанько стал серебряным призером чемпионата Европы по спорту глухих

Накануне в Бохуме-Ваттеншайде Илья поднялся на пьедестал в дисциплине - прыжки в длину.

Как рассказал тренер спортсмена Иван Балясников, они не рассчитывали на такой высокий результат, так как на сборах перед чемпионатом Илья получил травму.

«Конкуренция на этом турнире была очень высокая. В прошлые годы его можно было выиграть с результатом 6,90, а сегодня с показателем 7,14 люди остаются за пределами призовой тройки. Поэтому, учитывая все обстоятельства, это «серебро» для нас - настоящая победа!», - прокомментировал итоги тренер спортсмена из Коми.

Несмотря на травму, наш атлет смог прыгнуть на рекордный для Коми результат - 7 метров 20 сантиметров. Дальше «улетел» только спортсмен из Белоруссии.

«Илья проявил все свои бойцовские качества и смог показать высокий результат. Во многом это произошло благодаря системной и качественной работе наставника спортсмена Ивана Балясникова. Поздравляю спортсмена и тренера с успехом в Германии и хочу пожелать новых побед. Будем надеяться, что травма не помешает Илье продолжить выступление на чемпионате», - отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Через несколько дней Илья Штанько должен принять участие в эстафете. Однако его попадание в «четверку» будет зависеть от здоровья спортсмена.