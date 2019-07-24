Спортсмены Красноярского края выиграли 42 медали на Спартакиаде инвалидов

Спортсмены Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта завоевали 42 медали соревнований. Красноярский край вошел в десятку лучших по итогам соревнований.
В общекомандном зачете среди 65 регионов России край занял восьмое место, на первом месте Москва, вторую строчку заняла Свердловская область, а замкнули тройку призеров представители Челябинской области. Среди командных достижений красноярцев: первое место в соревнованиях по легкой атлетике (спорт ЛИН) и третье место в плавании (спорт слепых).
На счету спортсменов Красноярского края 22 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Наибольшего успеха в этой спартакиаде добились пловцы. Анатолий Соломенников (спорт слепых) завоевал 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Пловец Никита Ершов стал пятикратным победителем соревнований в спорте лиц с поражением ОДА. Полина Земскова (спорт глухих) выиграла 3 золота и 1 серебро. Никита Федорин (спорт слепых) стал двукратным победителем и двукратным серебряным призером соревнований. Два золота соревнований по легкой атлетике выиграл Евгений Новоселов (спорт ЛИН).
Напомним, III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов 2019 года стала самой массовой за всю историю проведения соревнований. Республика Марий Эл приняла у себя в гостях более 2,5 тысяч спортсменов из 65 регионов России. В программу соревнований вошли пять видов спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и футбол лиц с заболеванием церебральным параличом. Спортсмены соревновались в семи дисциплинах: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол.
В состав делегации Красноярского края на спартакиаду инвалидов вошли 37 спортсменов.
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