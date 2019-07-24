Татарстанские стендовики завоевали 3 медали в очередной день чемпионата России

В третий день чемпионата России по стендовой стрельбе, который проходит на «Свияге», спортсмены сборной Татарстана завоевали 3 медали.
В миксте на траншейном стенде на третью ступень пьедестала поднялись Екатерина Рабая и Артем Копыстынский. Татарстанцы защищали свой чемпионский титул 2018 года, но им немного не хватило удачи. Поразив в квалификации 137 мишеней, а в финале – 31, Екатерина и Артем пропустили вперед себя команды Москвы (139 + 42) и Липецкой области (136 + 40).
В юниорском первенстве на медали претендовали сразу три татарстанских смешанных дуэта. В итоге, лучший из них – Полина Князева/Геннадий Мамкин выиграл «золото» (136 + 39). Их товарищи по сборной Татарстана – Татьяна Саранская/Никита Костягин – «серебро» (138 + 37), а Александр Лукоянов/Алина Ахатова финишировали на 5 месте (131 + 20).
По итогам «траншейной» части турниров в активе сборной Татарстана 12 медалей, в том числе 4 золотые. Все завоеваны юниорами, и самым успешным из них стал Геннадий Мамкин, поднявшийся на первую ступень пьедестала в команде и миксте на первенстве России, а также в личном зачете Всероссийских соревнований.
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