Представители Новосибирской области успешно выступили на ЧР по вертолетному спорту

Новосибирский экипаж в составе Ирины Диденко и Светланы Гумбатовой завоевал две золотые медали. Наши спортсменки выиграли многоборье среди женщин и «полет на точность».
20-21 июля там же в Конаковском районе состоялся второй этап Кубка мира по вертолетным гонкам, первый проходил в Англии. Новосибирский экипаж занял третье место в дисциплине «развозка грузов». Бороться нашим спортсменкам пришлось с экипажами из Польши, Чехии, Белоруссии, Украины и России.
Вертолётный спорт – вид авиационного спорта, в котором состязания проводятся с использованием вертолетов. В реестре видов спорта официально признано семь дисциплин: навигация, полет на точность, слалом, развозка грузов, многоборье, командные соревнования и фристайл.
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