Представительницы Краснодарского края одержали победу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - Советский спорт
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25 июля 2019 14:42Краснодарский край

Представительницы Краснодарского края одержали победу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Соревнования проходят в столице Азербайджана Баку.

В составе российской сборной на турнир отправились две представительницы Краснодарского края – бегунья Олеся Солдатова и метательница диска Виолетта Игнатьева.

Обе спортсменки одержали победу – Солдатова стала первой в беге на дистанции 400 метров, а Игнатьева показала лучший результат в метании диска. Стоит отметить, что Виолетта не только завоевала золотую медаль, но и установила рекорд Европейских юношеских Олимпийских фестивалей.

Тренируют спортсменок Елена Коротаева и Олег Игнатьев.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль

Бег 400 метров

1-е место – Олеся Солдатова (Россия, Динской район) – 53.57 с

Метание диска

1-е место – Виолетта Игнатьева (Россия, Кавказский район) – 55.37 м

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