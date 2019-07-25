Представительницы Краснодарского края одержали победу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

В составе российской сборной на турнир отправились две представительницы Краснодарского края – бегунья Олеся Солдатова и метательница диска Виолетта Игнатьева.
Обе спортсменки одержали победу – Солдатова стала первой в беге на дистанции 400 метров, а Игнатьева показала лучший результат в метании диска. Стоит отметить, что Виолетта не только завоевала золотую медаль, но и установила рекорд Европейских юношеских Олимпийских фестивалей.
Тренируют спортсменок Елена Коротаева и Олег Игнатьев.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Бег 400 метров
1-е место – Олеся Солдатова (Россия, Динской район) – 53.57 с
Метание диска
1-е место – Виолетта Игнатьева (Россия, Кавказский район) – 55.37 м
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