Алина Ильина завоевала золотые медали на соревнованиях по конному спорту

Кандидат в мастера спорта, ивановка Алина Ильина на вестфальском Кальвадосе стала победителем Абсолютного Первенства Всероссийских соревнований по выездке Кубок Молодежи. По сумме баллов она обошла Елизавету Яковлеву из Московской области и москвичку Дарью Стоянову.
Кроме того, ивановская спортсменка завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по выездке CDI 2 stars. Она стала лучшей в КЮРе Юношеских езд.
Напомним, Алина Ильина неоднократно становилась победительницей различных соревнований по конному спорту в Ивановской и Ярославской областях.
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