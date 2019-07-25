Алина Ильина завоевала золотые медали на соревнованиях по конному спорту - Советский спорт
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25 июля 2019 14:44Ивановская область

Алина Ильина завоевала золотые медали на соревнованиях по конному спорту

Всероссийские соревнования по выездке и конкуру «Кубок молодежи» и международные соревнования по выездке CDI 2 stars прошли в Москве с 17 по 21 июля.

Кандидат в мастера спорта, ивановка Алина Ильина на вестфальском Кальвадосе стала победителем Абсолютного Первенства Всероссийских соревнований по выездке Кубок Молодежи. По сумме баллов она обошла Елизавету Яковлеву из Московской области и москвичку Дарью Стоянову.

Кроме того, ивановская спортсменка завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по выездке CDI 2 stars. Она стала лучшей в КЮРе Юношеских езд.

Напомним, Алина Ильина неоднократно становилась победительницей различных соревнований по конному спорту в Ивановской и Ярославской областях.

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