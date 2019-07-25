Валерий Данилогорский дебютировал в профессиональном боксе с победы

На профессиональном ринге дебютировал воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва №2 Валерий Данилогорский. В поединке с самарским бойцом Рафи Хчояном он одержал уверенную победу.
«Соперник был сильный, Мастер спорта России, как и я. И у него уже был успешный опыт профессиональных боев. Сначала я растерялся, перчатки здесь более жесткие, чем на любительском уровне – было непривычно. Поэтому первый раунд я уступил. Но собрался и вел весь оставшийся поединок. По итогу четырех раундов судьи единогласно присудили мне победу. Эмоции отличные, очень всем доволен», - рассказал пресс-службе минспорта Коми Валерий.
Боксер добавил, что сейчас собирается вернуться в родную Печору и будет готовиться к сентябрьскому чемпионату Северо-Запада.
«Искренне радуемся за Валерия, гордимся им и желаем новых побед. Отдельно хочется отметить наставника – Михаила Мартынова. Настоящий мастер, который знает, как воспитывать чемпионов. Напомню, что Михаил Арифович является первым тренером Владимира Никитина – профессионального боксера, бронзового призера Олимпийских игр 2016 года», - прокомментировал замдиректора СШОР №2 Андрей Истомин.
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