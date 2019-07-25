Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: у новосибирцев пока три медали

Награды разыгрываются в десяти видах спорта: плавание, легкая атлетика, дзюдо, велоспорт, спортивная гимнастика, теннис, баскетбол, борьба, гандбол и волейбол.

В составе сборной команды России по плаванию выступает новосибирская спортсменка Дарья Трофимова. В первый день плавательного турнира российская четвёрка завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе команды на третьем этапе выступила 14-летняя сибирячка Дарья Трифонова. Состав команды: Андрей Чулков, Алексей Ткачев, Дарья Трифонова и Александра Сабитова. Наши ребята показали результат 3:34,62 секунды. Победителями стали спортсмены Великобритании, показав результат 3:32,48 секунды, установив новый рекорд соревнований. Третье место у пловцов из Германии (3:36,12 секунды). На следующий день Дарья Трифомовая завоевала золотую медаль. На этот раз новосибирская спортсменка с подругами по команде стала победительницей в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Наши девушки показали результат 3:45,10 секунды, тем самым, установив новый рекорд соревнований. Состав российской команды: Александра Сабитова, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова и Александра Курилкина. Наши девушки оказались быстрее ближайших соперниц из Великобритании более чем на 2 секунды, у которых по итогу серебро (3:47,62 секунды). Третье место у пловчих из Венгрии 3:48,67 секунды. Дарья Трофимова тренируется под руководством заслуженного тренера России Валерия Котова и представляет СШОР «Центр водных видов спорта».

В соревнованиях по вольной борьбе среди девушек в весовой категории до 57 кг бронзовую награду завоевала Дарья Мануил. Наша спортсменка одержала три победы и потерпела одно поражение. Тренирует воспитанницу Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Владимир Афанасьев. На первом месте оказалась спортсменка из Беларуси, на втором из Норвегии. Третье место Дарья разделила с соперницей из Венгрии.

В составе национального сборной в турнире по волейболу выступают пятеро новосибирских спортсменов: Илья Казаченко, Юрий Вражнюк, Данил Харитонов, Роман Мурашко и Никита Горбанов. На их счету три победы над командами из Беларуси, Германии и Азербайджана в групповом этапе.