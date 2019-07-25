Сборная России по академической гребле готовится к Токио в Приморье

Тренировки гребцов проходят на территории Спортивного клуба острова Русский в бухте Новик.

За последние несколько лет количество международных стартов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона значительно увеличилось, в связи с этим, а также в преддверие летних Олимпийских игр-2020 в Японии, Приморский край все чаще становится базой для подготовки национальных команд.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, создать полноценные условия для подготовки российских сборных по различным видам спорта – одна из задач, поставленных Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России.

Руководитель департамента побывал на тренировке сборной по академической гребле и пообщался с тренерами и спортсменами.

«По отзывам гребцов, самочувствие у всех отличное, акклиматизация проходит хорошо, все довольны созданными условиями. Желаем им успешно выступить на мировом первенстве. В августе у нас ожидается приезд сборной России по дзюдо, которая будет принимать участие в чемпионате мира в Токио. До этого у нас готовилась к чемпионату мира по водным видам спорта в Республике Корее российская команда по плаванию. В дальнейшем многие сборные страны также планируют вести подготовку на территории Приморского края. Мы, со своей стороны, максимально стараемся создать для них все условия, подготовить необходимую спортивную инфраструктуру», – сообщил Жан Кузнецов.

В составе молодежной сборной в Приморье приехали пять тренеров и 24 спортсмена 17-18 лет, это шесть экипажей: женские – одиночка, двойка парная и восьмерка, мужские – четверка парная, четверка рульная и парная двойка. Многие из гребцов уже завоевали титулы на российских и международных соревнованиях.

Старший тренер юниорской команды России по академической гребле Александр Голохвастов отметил, что условия во Владивостоке идентичны тем, какие будут на первенстве мира в Токио, где олимпийский гребной канал также находится в заливе с морской водой.

«С самого начала перед нами поставлена задача проверить место для олимпийской команды в бухте Новик, поэтому весь отчет о проделанной работе, об обстановке, о том, что здесь есть и чего не хватает, чтобы организовать подготовку нашей команде для адаптационного сбора перед Олимпиадой в Токио, будет предоставлен в федерацию гребного спорта России и Министерство спорта. Я порекомендую проводить подготовку в Новике, считаю, что здесь очень хорошие условия», – подчеркнул старший тренер.

Спортсмены находятся во Владивостоке уже неделю, адаптация к местным климатическим условиям завершилась. Ежедневно они проводят три тренировки, одну на общую физическую подготовку и две на воде.

По словам председателя правления АНО «Спортивный клуб острова Русский», президента федерации гребного спорта Приморского края Александра Зубко, приезд сборных России во Владивосток – одна из целей, к которой упорно шли несколько лет.

«Акватория бухты Новик отлично подходит для подготовки российских команд по гребле. Это бухта с “длинной” водой, созданный природой 12-километровый гребной канал, защищенный со всех сторон сопками. Сюда приезжали представители Министерства спорта во главе с Павлом Колобковым, президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин, президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ Евгений Архипов, все они дают очень хорошую оценку этому месту», – добавил Александр Зубко.

На территории Спортивного клуба острова Русский создана удобная инфраструктура для занятий всеми видами гребли – просторные эллинги для хранения лодок и удобные пирсы, закуплен современный инвентарь, включая гребные тренажеры. Приморские спортсмены тренируются здесь круглогодично.

Все преимущества и удобства подготовки в Новике уже отметили гребцы национальной сборной. Они пробудут в Приморье до 4 августа, после чего отправятся в Японию, где с 7 по 11 августа на олимпийском канале в Токио состоится Первенство мира по академической гребле. Российские спортсмены будут конкурировать с соперниками из других стран за 14 комплектов разыгрываемых медалей.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».