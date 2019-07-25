Команда Приморья лидирует на летней Спартакиаде учащихся России

Эти результаты позволили команде Приморья подняться на первое место в итоговой таблице командного первенства среди субъектов Российской Федерации второй группы численностью до 2 миллионов человек.

Серебряные медали выиграли в бадминтоне воспитанницы краевой спортивной школы олимпийского резерва Полина Макогонова и Екатерина Нестеренко в женском парном разряде. Соревнования состоялись в городе Раменском Московской области и собрали более 200 участников со всей страны. Бадминтонисты из Приморья заняли седьмое место среди команд 23 регионов.

Бронзовым призером Спартакиады стала приморская сборная по софтболу. Основу команды составили спортсменки детско-юношеской спортивной школы «Водник» из Находки. Под руководством президента краевой федерации софтбола Владимира Беляева, старшего тренера Натальи Беляевой и тренера Елизаветы Беляевой спортсменки выступили на соревнованиях в Москве в числе девяти команд. Они уверенно обыграли соперниц в предварительном этапе, вышли в финал, в котором уступили москвичкам и заняли третье место. Первые два места у фаворитов соревнований – команд Московской области и Москвы, состоящих из спортсменок сборной России до 16 лет.

По словам старшего тренера Натальи Беляевой, воспитанницы ДЮСШ «Водник» защищают честь Приморского края на протяжении 20 лет.

«Они стабильно выступают на высоком уровне и всегда входят в тройку лидеров страны. Более 10 спортсменок являются членами сборных России разных возрастов. Эти бронзовые медали – показатель мастерства и слаженной работы тренеров и спортсменов», – добавила она.

Четыре приморские спортсменки по итогам выступлений на спартакиаде включены в состав российской команды для участия в Первенстве Европы по софтболу.

Напомним, сильнейшие юные атлеты со всей страны выступают в финальных соревнованиях летней Спартакиады учащихся России–2019. Они разыгрывают 869 комплектов наград в 42 видах спорта. Соревнования проходят с 5 июня по 15 августа. В них принимают участие более 12 тысяч человек: спортсмены, тренеры и судьи.

Справочно. Спартакиада учащихся России – одно из наиболее значимых спортивных мероприятий среди молодежи 13-17 лет. Соревнования проводятся по распоряжению Правительства РФ с 2013 года, в них участвуют представители всех субъектов страны. По результатам выступлений спортсменов определяются самые спортивные регионы в трех группах: I – с численностью населения 2 миллиона человек и более, II – до 2 миллионов человек и III – до 1 миллиона человек.

«В настоящее время Приморский край вышел на первое место среди всех субъектов во второй группе», – сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».