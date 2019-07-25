Команда Приморья лидирует на летней Спартакиаде учащихся России - Советский спорт
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25 июля 2019 14:56Приморский край

Команда Приморья лидирует на летней Спартакиаде учащихся России

Вновь отличились юные приморские спортсмены в финальных соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся России-2019, завоевав медали в двух видах программы – бадминтоне и софтболе.

Эти результаты позволили команде Приморья подняться на первое место в итоговой таблице командного первенства среди субъектов Российской Федерации второй группы численностью до 2 миллионов человек.

Серебряные медали выиграли в бадминтоне воспитанницы краевой спортивной школы олимпийского резерва Полина Макогонова и Екатерина Нестеренко в женском парном разряде. Соревнования состоялись в городе Раменском Московской области и собрали более 200 участников со всей страны. Бадминтонисты из Приморья заняли седьмое место среди команд 23 регионов.

Бронзовым призером Спартакиады стала приморская сборная по софтболу. Основу команды составили спортсменки детско-юношеской спортивной школы «Водник» из Находки. Под руководством президента краевой федерации софтбола Владимира Беляева, старшего тренера Натальи Беляевой и тренера Елизаветы Беляевой спортсменки выступили на соревнованиях в Москве в числе девяти команд. Они уверенно обыграли соперниц в предварительном этапе, вышли в финал, в котором уступили москвичкам и заняли третье место. Первые два места у фаворитов соревнований – команд Московской области и Москвы, состоящих из спортсменок сборной России до 16 лет.

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По словам старшего тренера Натальи Беляевой, воспитанницы ДЮСШ «Водник» защищают честь Приморского края на протяжении 20 лет.

«Они стабильно выступают на высоком уровне и всегда входят в тройку лидеров страны. Более 10 спортсменок являются членами сборных России разных возрастов. Эти бронзовые медали – показатель мастерства и слаженной работы тренеров и спортсменов», – добавила она.

Четыре приморские спортсменки по итогам выступлений на спартакиаде включены в состав российской команды для участия в Первенстве Европы по софтболу.

Напомним, сильнейшие юные атлеты со всей страны выступают в финальных соревнованиях летней Спартакиады учащихся России–2019. Они разыгрывают 869 комплектов наград в 42 видах спорта. Соревнования проходят с 5 июня по 15 августа. В них принимают участие более 12 тысяч человек: спортсмены, тренеры и судьи.

Справочно. Спартакиада учащихся России – одно из наиболее значимых спортивных мероприятий среди молодежи 13-17 лет. Соревнования проводятся по распоряжению Правительства РФ с 2013 года, в них участвуют представители всех субъектов страны. По результатам выступлений спортсменов определяются самые спортивные регионы в трех группах: I – с численностью населения 2 миллиона человек и более, II – до 2 миллионов человек и III – до 1 миллиона человек.

«В настоящее время Приморский край вышел на первое место среди всех субъектов во второй группе», – сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Отметим, подготовка спортивного резерва, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

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