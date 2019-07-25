В Елабуге прошел турнир в честь Международного дня шахмат

21 июля в шашечно-шахматном клубе «Белая ладья» в СК «Единая Россия» под руководством Криницына Владимира Васильевича прошел турнир, посвященный Международному Дню шахмат. Дети были разделены на 4 группы: 6-8 лет (мальчики), 9-12 лет (мальчики), 13 лет и старше (юноши), 6 лет и старше (девочки). Взрослые мужчины всех возрастов выступали в одной подгруппе. Игры проходили по швейцарской системе в 5 туров. На каждую партию отводилось по 20 минут игрового времени.
Все победители и призеры от МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета ЕМР» были награждены грамотами и ценными подарками.
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