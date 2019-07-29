КубГУ (Краснодар) - чемпион Европы среди студентов!   

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На групповой стадии соперниками краснодарцев стали команды Университета Орлеана (Франция), Университета Ювяскюля (Финляндия), Пармского университет (Италия) и Университета Базеля (Швейцария).

Трехкратный чемпион Национальной студенческой футбольной лиги стартовал на европейском первенстве с победы над французской командой. Долгое время на табло были нули, а на поле ожесточённая борьба двух равных соперников. Однако опыт кубанцев сказался в концовке встречи, когда в течение трех минут Александр Краснов и лучший бомбардир юбилейного сезона НСФЛ Амаль Вардания точными ударами принесли российской команде победу – 2:0.

Во втором матче турнира КубГУ разошёлся миром со швейцарцами – 1:1. Матч для краснодарцев складывался непросто: соперник, отдыхавший в первый игровой день, уверенно играл вторым номером, а игра в атаке у кубанцев не складывалась. Ещё хуже ситуация стала после удаления капитана команды Вардании и гола Базеля в раздевалку. На второй тайм кубанцы вышли заведёнными и, несмотря на игру в меньшинстве, смогли отыграться усилиями Николая Ревенко. Затем в игру вмешался VAR, арбитр поставил пенальти в ворота КубГУ, который соперник реализовать не сумел.

Следующим соперником КубГУ стал Пармский университет. Россияне переиграли итальянцев со счётом 3:1. Форвард краснодарцев Иван Матюшенко успешно сыграл на добивании и вывел россиян вперёд. Итальянцы ответили точным ударом с пенальти, но ещё до перерыва Таваккюль Мамедов вновь огорчил вратаря соперника. Во втором тайме краснодарцы провели множество опасных атак, одна из которых завершилась голом Сергей Бабенко. В конце матча VAR сыграл на руку краснодарцам – арбитр отменил второй мяч команды из Пармы.

В заключительном матче группового этапа серебряный призёр юбилейного сезона НСФЛ разгромил команду Университета Ювяскюля со счётом 3:0. В состав вернулся Амаль Вардания, который в середине первого тайма заработал и реализовал пенальти. Следом второй гол на турнире забил Таваккюль Мамедов после красивой комбинации с Иваном Матюшенко. Перед самым перерывом после столкновения в центре поля арбитр воспользовался VAR и показал прямую красную карточку Вардании. Это событие не повлияло на ход игры, футболисты КубГУ во втором тайме не стали отдавать инициативу сопернику, а убежавший один на один и перебросивший вратаря Матюшенко довёл счёт до разгромного.

Таким образом, КубГУ набрал 10 очков на групповом этапе и с первого места вышел в полуфинал.

В полуфинале КубГУ встретился с давним соперникам по европейским турнирам сборной Университета Альмерии (Испания). Россияне вышли вперёд в первом тайме благодаря автоголу, но испанцы в домашних стенах смогли отыграться в концовке второй половины встречи. Исход матча решился в серии пенальти, в которой футболисты КубГУ уверенно реализовали все 5 подходов, а вратарь команды Кирилл Кашеутов парировал последний удар и вывел краснодарцев в финал.

В финальном матче сборной КубГУ противостояла команда Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка (Украина). Матч выдался крайне интересным и напряженным, как и подобает финалу европейского турнира. Отменённый пенальти с помощью VAR, две красные карточки и шесть забитых мячей. Победил тот, кто собрал всю волю в кулак и несмотря на удаление ещё сильнее сплотился в единое целое и проявил характер – настоящий русский характер! Со счетом 4:2 команда Кубанского государственного университета переиграла украинцев и стала трехкратным Чемпионом Европы в студенческом футболе.

КубГУ (Россия) – Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка (Украина) – 4:2 (1:1)

Состав команды: Васильев Максим, Кашеутов Кирилл, Догонов Илья, Нестеренко Евгений, Поликутин Илья, Селиванов Алексей, Старков Максим, Федосенко Дмитрий, Красноруцкий Алексей, Мамедов Таваккюль, Папикян Давид, Рахимов Зафар, Ревенко Николай, Тюфяков Владислав, Хан Владимир, Якимов Вячеслав, Бабенко Сергей, Вардания Амаль, Краснов Александр, Матюшенко Иван.