Кубанские гребцы успешно выступили на Спартакиаде учащихся России - Советский спорт
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29 июля 2019 12:03Краснодарский край

Кубанские гребцы успешно выступили на Спартакиаде учащихся России

В Энгельсе завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках IX летней Спартакиаде учащихся России.

Всего участие в турнире приняли более 300 гребцов из 34 регионов страны. Кубань делегировала на соревнования 16 гребцов.

По итогам Спартакиады в командном зачёте представители края заняли третье место, уступив спортсменам Тверской и Ростовской областей.

IX летняя Спартакиада учащихся России, гребля на байдарках и каноэ

Командный зачёт:

1 место – Тверская область – 506 очков
2 место – Ростовская область – 462 очка
3 место – Краснодарский край – 441 очко

Личный зачёт

Байдарка-одиночка, 1000 м

1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)

Байдарка-двойка, 1000 м

1 место – Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)

Байдарка-четвёрка, 1000 м

1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)/Чернов Владимир (Брюховецкий район)/Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)

Каноэ-четвёрка, 1000 м

3 место – Ермоленко Михаил (Краснодар)/Казачек Остап (Краснодар)/Толоконников Данил (Динской район)/Рубанский Лакис (Брюховецкий район)

Байдарка-четвёрка, 500 м

1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)/Чернов Владимир (Брюховецкий район)/Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)

Каноэ-четвёрка, 500 м

3 место – Ермоленко Михаил (Краснодар)/Казачек Остап (Краснодар)/Толоконников Данил (Динской район)/Рубанский Лакис (Брюховецкий район)

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