Кубанские гребцы успешно выступили на Спартакиаде учащихся России

Видео всех голов 3-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.

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Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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