Кубанские гребцы успешно выступили на Спартакиаде учащихся России

Всего участие в турнире приняли более 300 гребцов из 34 регионов страны. Кубань делегировала на соревнования 16 гребцов.
По итогам Спартакиады в командном зачёте представители края заняли третье место, уступив спортсменам Тверской и Ростовской областей.
IX летняя Спартакиада учащихся России, гребля на байдарках и каноэ
Командный зачёт:
1 место – Тверская область – 506 очков
2 место – Ростовская область – 462 очка
3 место – Краснодарский край – 441 очко
Личный зачёт
Байдарка-одиночка, 1000 м
1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)
Байдарка-двойка, 1000 м
1 место – Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)
Байдарка-четвёрка, 1000 м
1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)/Чернов Владимир (Брюховецкий район)/Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)
Каноэ-четвёрка, 1000 м
3 место – Ермоленко Михаил (Краснодар)/Казачек Остап (Краснодар)/Толоконников Данил (Динской район)/Рубанский Лакис (Брюховецкий район)
Байдарка-четвёрка, 500 м
1 место – Быканов Дмитрий (Брюховецкий район)/Чернов Владимир (Брюховецкий район)/Пономарёв Илья (Динской район)/Фоменко Антон (Староминской район)
Каноэ-четвёрка, 500 м
3 место – Ермоленко Михаил (Краснодар)/Казачек Остап (Краснодар)/Толоконников Данил (Динской район)/Рубанский Лакис (Брюховецкий район)
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