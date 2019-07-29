Женская команда России в финале ЧЕ по пляжному регби выиграла у Италии

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В составе сборной России по пляжному регби в Чемпионате Европы приняли участие два игрока женской команды «Кубань» Анастасия Чиркова и Надежда Созонова. Соревнования прошли 27-28 июля в Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе.

В первый день турнира женская сборная победила во всех матчах и заняла первое место в группе:

Россия – Испания – 7:1

Россия – Австрия – 13:0

Россия – Хорватия – 10:0

Результаты второго игрового дня:

Четвертьфинал

Россия 11:1 Белоруссия

Полуфинал

Россия 6:2 Латвия

Финал

Россия 2:1 Италия

– Для меня этот турнир станет особым, несмотря на то, что я в прошлом году уже выигрывала золото Чемпионата Европы, – отмечает Анастасия Чиркова. – К турниру подошли в хорошей форме. Мы были уверены в своих силах. В финале итальянки навязали нам борьбу, но мы были сильнее. Радость после финального свистка была непередаваемая. Эмоций добавило то, что под занавес матча решающую попытку занесла именно я и мы выиграли 2:1!

Для ещё одного игрока «Кубани» Надежды Созоновой эта победа стала первой в пляжном регби. Золото турнира Надежда прибавила к уже трем имеющимся титулам Чемпиона Европы по регби-7.