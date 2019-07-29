Сахалинцы стали победителями Первенства Мира по боксу сават

В составе сборной России в нем приняли участие сахалинские спортсмены Максим Вершинин и Артем Полютов.
Островные боксеры участвовали в дисциплине «ассо» в категориях 65 кг и 45 кг юноши до 15 лет. Они соревновались с представителями 13 стран, но несмотря на сильную конкуренцию смогли одержать победу. Сахалинцы стали первыми дальневосточниками, которые взяли золото мировых состязаний по савату.
- Для истории развития савата на Дальнем Востоке - это один из первых кирпичиков фундамента. Буквально месяц назад мы уже сделали первый шаг на мировой арене в Тунисе, где проходил чемпионат и первенство мира по юниорам в дисциплине «Комба». Сахалинец Логинов Алексей привез в копилку России бронзу. Теперь еще юноши постарались и пополнили наши запасы мировым золотом. Для нас это огромный прорыв, как в правильном подходе к тренерским процессам, так и в соревновательном отборе с тренерскими семинарами, ведь федерация существует всего два года с апреля 2017 года, - отметил президент региональной федерации бокса сават Александр Ермоленко.
Спортсмены вернутся на Сахалин уже завтра и сразу продолжат тренироваться. В этом году Максима Вершинина ждет отбор на областных соревнованиях в октябре, после которых, при положительном результате, он отправится на первенство России по савату в дисциплине «Комба». В ней разрешено выступать только с 15 лет, так как этот стиль считается жестким.
Сахалинская федерация бокса сават благодарит за помощь в подготовке Министерство спорта Сахалинской области, а также ООО «ТимАрт», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Глобус-СК» и Родительский комитет в лице Светланы Валерьевны Кучкина.
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