Илья Шикшин стал чемпионом Европы по го - Советский спорт
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29 июля 2019 12:08Татарстан

Илья Шикшин стал чемпионом Европы по го

Соревнования прошли с 21 по 28 июля в Брюссели (Бельгия).

Учащийся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова, Заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин стал чемпионом Европы по го.

В турнире по олимпийской системе приняли участие 32 лучших спортсмена Европы из 16 стран, прошедших предварительный отбор.

Выиграв все 6 встреч, Илья Шикшин (тренер – Валерий Шикшин) уже в 6-й раз в карьере завоевал заветный титул.

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