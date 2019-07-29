Аргаяшский район в третий раз подряд выиграл сельскую Олимпиаду «Золотой колос»

Загрузка...

В третий раз подряд в этих ежегодных состязаниях победу в командном зачете одержала сборная команда Аргаяшского района.

В Челябинской области проводятся немало знаковых мероприятий с богатейшей историей. Сельские спортивные игры «Золотой колос» - одно из таких. Причем, что особенно приятно – именно в Челябинской области сумели сохранить колорит и массовость сельских игр. Да, в других регионах тоже есть свои игры сельчан, но, во-первых, у них нет такой богатой истории, а во-вторых, совсем другой размах и масштаб. До финальных соревнований, которые проходят в одном месте в течение трех дней, добираются лучшие из лучших. И каждый из 22 муниципальных районов региона, принимающих участие в «Золотом колосе», считает за честь показать достойный результат. Здесь идет по-настоящему острая, бескомпромиссная борьба за каждое очко, которое на вес золота.

Село Фершампенуаз и Нагайбакский район основательно подготовились к финальным стартам «Золотого колоса-2019». По сложившейся уже традиции столица сельской Олимпиады за счет средств из областного бюджета получила возможность улучшить свою спортивную инфраструктуру. Так, был реконструирован стадион, на котором и прошли финальные старты сельских игр.

- Не сомневаюсь, что этот спортивный объект будет востребован у жителей Фершампенуаза, здесь ребята будут заниматься полезным и нужным делом – заниматься спортом, - уверяет глава Нагайбакского муниципального района Виталий Гайсин. – Хотелось бы отметить, что к «Золотому колосу» нам удалось в целом улучшить инфраструктуру всего поселения. И мы искренне рады тому, что нам предоставили возможность организовать эти очень значимые для сельчан спортивные игры.

- Когда дается право проведения летних сельских игр той или иной территории, перед большой командой ставится цель не только хорошо выступить, но и провести игры на высочайшем уровне, - говорит Леонид Одер. – Мы видим, что Нагайбакский район провел большую и кропотливую работу, организовал Игры на высочайшем уровне. Важно теперь сохранить то наследие, которое было дано Фершампенуазу и всему району. Будем ждать от спортсменов Нагайбакского района достойных результатов на последующих сельских спортивных играх.

Любопытно, что тройка призеров в сравнении с предыдущей сельской Олимпиадой не претерпела изменений. Так, снова вне конкуренции оказались представители Аргаяшского района. В финальных стартах им удалось выиграть в 7 видах спорта из 11, подтвердив свой статус фаворита. Поменялись местами команды Увельского и Красноармейского районов. В прошлом году спортсмены Красноармейского района обошли соперников на 1 балл, заняв итоговое второе место. На этот раз увельчане взяли реванш, «выгнав» соперников со 2 строчки. Четвертое и пятое места заняли команды Еткульского и Пластовского районов соответственно. Хозяева соревнований хоть и не выполнили поставленную задачу быть в пятерке сильнейших, сделали большой скачок наверх, заняв 7-е место.

В финальных стартах сельских спортивных игр «Золотой колос» 22 муниципалитета региона состязались в нескольких видах спорта – гиревом спорте, борьбе, футболе, мини-футболе, волейболе, баскетболе, стрельбе, легкой атлетике, силовом троеборье и др. Впервые в программу Игр были включены соревнования «Многоборье комплекса «Готов к труду и обороне». Руководители муниципальных образований области соревновались в стрельбе. Причем, в этом году в них приняли участие 19 глав из 22, что является рекордом для областных игр «Золотой колос».

Участников и гостей соревнований ждала большая не только спортивная, но и концертно-развлекательная программа. Вечером 26 июля прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов, а также приглашенных эстрадных гостей. Нельзя не отметить и яркую и запоминающуюся церемонию открытия игр, на которой организаторам удалось передать быт и культуру нагайбакцев. Завершило церемонию открытия игр шоу фонтанов. Все четыре дня спортсмены с благодарностью отзывались о высоком уровне организации соревнований: от проживания и питания, до культурной и волонтерской работы, четкой организации спортивных турниров и подготовки мест соревнований.

Положительные отзывы спортсмены и судьи озвучивали на закрытии игр. Эстафету проведения игр Нагайбакский район передал Октябрьскому.

42-е областные летние сельские игры «Золотой колос-2019»

Результаты командного зачета

1. Аргаяшский район – 745 очков

2. Увельский район – 702 очка

3. Красноармейский район – 694 очка

4. Еткульский район – 673 очка

5. Пластовский район – 655 очков

6. Верхнеуральский район – 644 очка

7. Нагайбакский район – 611 очков

8. Варненский район – 591 очко

9. Кунашакский район – 591 очко

10. Агаповский район – 575 очков