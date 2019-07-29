Татарстанцы в составе сборной России выиграли чемпионат Европы по пляжному регби

В соревнованиях приняли участие 8 женских и 8 мужских команд из 10 стран.
Сборные России подтвердили свое звание сильнейших сборных континента, второй раз кряду став чемпионами Европы.
В составе мужской сборной России в турнире приняли участие 5 регбистов из казанского клуба «Энергия» Вадим Кротов, Карим Маников, Антон Софронов, Павел Кривошеев и Денис Троценко.
На групповом этапе турнира российская команда последовательно обыграла Хорватию (11:5), Австрию (16:2) и Литву (7:3). В четвертьфинале подопечные Павла Калашникова, также представляющего Татарстан, оказались сильнее Молдавии – 9:2. В полуфинале россияне вновь обыграли литовцев – 8:5. В решающем мачте сборная России победила команду Грузии со счетом 7:4.
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