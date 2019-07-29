В Рязани завершился чемпионат Вооруженных сил России по боксу - Советский спорт
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29 июля 2019 12:16Волгоградская область

В Рязани завершился чемпионат Вооруженных сил России по боксу

По итогам соревнований чемпионы и призеры были награждены медалями, грамотами и специальными призами от спонсоров соревнований.

С 23 по 27 июля в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» состоялся Чемпионат Вооруженных Сил России по боксу «На призы Героя России, генерал-полковника Шаманова В.А.», в котором принимали участие сильнейшие спортсмены всех военных округов различных видов и родов войск Российской Федерации.

В торжественной церемонии закрытия соревнований принимали участие: Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал- полковник Владимир Анатольевич Шаманов; первый заместитель Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова; министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Викторович Фролов; заместитель командующего ВДВ России гвардии генерал-майор Анатолий Георгиевич Концевой; начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова гвардии генерал-майор Алексей Николаевич Рагозин; начальник Академии Федеральной Службы исполнения наказаний генерал майор внутренней службы Крымов Александр Александрович; руководитель спортивной Федерации бокса Московской области Сергей Михайлович Данилов и другие почетные гости.

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Результаты соревнований в личном зачете:

49 кг

1 место – Мнацаканян Володя «ЦСК Ногинск»

2 место – Соянш Артыш «ЦВО Новосибирск»

3 место – Сидоров Борис «ЦСК Москва»

3 место – Потемкин Андрей «ВДВ Ульяновск»

52 кг

1 место – Двали Дмитрий «ЦСК Балашиха»

2 место – Быстров Никита «Сборная ВДВ Тула»

3 место – Никифоров Кирилл «ЦВО Ижевск»

3 место – Григорьев Семен «ЯВВУ ПВО Ярославль»

56 кг

1 место – Дамба Эртинэ «ЦВО Новосибирск»

2 место – Арутюнян Карэн «ЦСКА Москва»

3 место – Салохидинов Хасан «Сборная ВДВ Ивантеевка»

3 место – Хотенков Артем «ВДВ Ульяновск»

91 кг

1 место – Сагайдак Иван «Сборная ВДВ Рязань»/ «СШОР «Академия единоборств»

2 место – Иванов Владислав «ЦСК Люберцы»

3 место – Зайцев Антон «ВДВ Тула»

3 место – Гиоргадзе Михаил «ВДВ Кубинка»

Свыше 91 кг

1 место – Тетерин Светослав «РГВВДКУ»/«СШОР «Академия единоборств»

2 место – Сусленков Артем «ЦСКА Ростов-на Дону»

3 место – Охотин Владислав «ВДВ Ульяновск»

3 место – Батырев Андрей «ВДВ «Тула»

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60 кг

1 место – Аскеров Шамиль «Сборная ВДВ Рязань»

2 место – Ахмедов Шахриер «ЦВО Новосибриск»

3 место – Минатуллаев Кагир «РГВВДКУ»

3 место – Галстян Арман «ЦСКА Москва»

64 кг

1 место – Медведев Илья «РГВВДКУ»

2 место – Хузахметов Ренат «ЦСКА Хабаровск»

3 место – Демин Алексей «ЦСКА Санкт-Петербург»

3 место – Зайцев Василий «ЦВО Кемеровская»

69 кг

1 место – Закарян Армен «ЦВО Новосибрск»

2 место – Эйниев Элджан «Сборная ВДВ Рязань»

3 место – Абдурахманов Радмир «ЦСКА Москва»

3 место – Хачатрян Гор «ЦСКА Ростов-на Дону»

75 кг

1 место – Федюрин Владислав «ЦСКА Москва»

2 место – Гриньков Дмитрий «ЦСКА Хабаровск»

3 место – Бызов Илья «ВА МТО Пенза»

3 место – Иванченко Игорь «ВДВ Кубинка»

81 кг

1 место – Гамзатов Тимур «ВДВ Тула»

2 место – Рейтер Максим «ЗВО Москва»

3 место – Мохов Артем «РГВВДКУ / «СШОР «Академия единоборств»

3 место – Баландин Владислав» ВА МТО Пенза

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