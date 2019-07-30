В Омске в 30-й раз пройдет Сибирский международный марафон

В этом году любители и профессионалы бега могли выбрать одну из четырех дистанций: классическую – 42 км и 195 метров, полумарафонскую – 21, 1 км, забег на 10 км или несоревновательную – на 3 км. Кстати, только на массовую «тройку» уже зарегистрировались более 2750 человек. Всего же в юбилейном марафоне планируют поучаствовать более 5000 человек.

Среди них – немало элитных спортсменов. Так, например, за главный приз у женщин будут бороться чемпионка SIM-2018 Евдокия Букина из Челябинска, мастера спорта международного класса из Чувашии Алина Прокопьева и Татьяна Арясова, за плечами которых немало побед на российских и зарубежных марафонах. У мужчин также есть группа фаворитов, куда входят такие спортсмены, как краснодарец Андрей Лейман, ставший триумфатором омского марафона в 2018 и 2017 годах, москвич Сергей Зырянов, новосибирец Дмитрий Тарасов и Илья Змазнев из Абакана.

Как всегда гостями марафона станут иностранные спортсмены. Из солнечной Италии в Сибирь собираются приехать около четырех десятков любителей бега. Около 30 спортсменов едут в Омск из Германии.

Одной из «изюминок» 30-го SIM станет участие в празднике Омского академического симфонического оркестра. Музыканты обеспечат спортсменам живое музыкальное сопровождение по всей дистанции, а слоганом марафона стали слова «На одной волне».

В этом году схема трассы претерпела значительные изменения. Спортсмены большой дистанции побегут через исторический центр по Иртышской набережной в сторону стадиона «Авангард». Далее после круга по стадиону спортсмены разворачиваются обратно. Марафонцы преодолеют два таких круга. Что касается массовой дистанции, то на самом деле протяженность «тройки» составит 2,6 км. Дирекция марафона выполняет обязательства перед AIMS максимально точно измерять дистанцию и доносить информацию до участников. Этот забег пройдет по улице Красный Путь до Кемеровской и обратно, чтобы не затруднять жизнедеятельность большого жилого микрорайона в районе улицы Волочаевской.

Все финишировавшие на соревновательных дистанциях (10 км, 21,1 км и 42 км 195 м) получат на финише памятные медали. Ну а обладателями стартовых пакетов будут все без исключения участники SIM. Получить их можно будет 1 и 2 августа с 11:00 до 20:00 на ЭКСПО в «Омской крепости» (ул. Партизанская, 5в).

Напомним, что рекордсменами SIM являются Альбина Иванова и Эдуард Тухбатуллин. Спортсменка из Чебоксар выиграла забег в 2002 году с результатом 2 часа 30 минут и 21 секунда. А бегун из Башкирии установил лучшее время омского забега в 1993 году – 2:13,02. С тех пор превзойти результаты этих спортсменов пытались многие, но пока безуспешно.