Хабибуллина завоевала бронзу в соревнованиях по пулевой стрельбе Спартакиады - Советский спорт
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30 июля 2019 13:02Татарстан

Хабибуллина завоевала бронзу в соревнованиях по пулевой стрельбе Спартакиады

В поселке Мирный проходят финальные соревнования по пулевой стрельбе в рамках IX летней Спартакиады учащихся России.

В турнире принимают участие более 190 спортсменов из 32 регионов страны. Цвета сборной Татарстана защищают 8 стрелков.

По итогам первых трех дней Спартакиады в копилке сборной РТ 1 бронзовая награда. Айгуль Хабибуллина стала третьей в упражнении ВП-60ж (пневматическая винтовка, 10 м, 60 выстрелов). В квалификации девушка набрала 622,8 очка, а в финале – 226,2 очка. Высокое 4 место в этом же виде программы заняла ее подруга по команде Мадина Хуснутдинова, 621,0 + 204,7.

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