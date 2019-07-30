Вера Негодина – бронзовый призер чемпионата мира по тайскому боксу

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Вера Негодина в составе сборной России завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Челябинской области.

Уверенно на главном старте года выступила и сборная России, уверенно победившая в командном зачете. Таким образом, она подтвердила статус сильнейшей команды, который добила год назад. В этот раз в активе россиян 20 наград различного достоинства, в том числе 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В чемпионате мира в Таиланде приняли участие более 600 спортсменов из 102 стран. Челябинская областная федерация тайского бокса была представлена в Бангкоке тремя бойцами. Вера Негодина (45 кг) и Артур Хайрулин (67 кг) выступили в турнире взрослых, а Алексей Дмитриев (54 кг) — среди молодежи до 23 лет. Все спортсмены тренируются в челябинской спортивной школе «Мастер» под руководством заслуженного тренера России Виктора Самсонова.

Лучший результат из наших ребят показала Вера Негодина. В этом году она в шестой раз выиграла чемпионат страны и вошла в состав национальной сборной первым номером. На чемпионате мира Вера выступила в самом легком весе у женщин — 45 кг. Она успешно провела стартовый бой и выиграла по очкам у соперницы из Польши Лауры Новински, однако в полуфинале уступила своей «вечной» сопернице опытной Алене Ляшкевич из Беларуси. Та, в свою очередь, в очередной раз стала чемпионкой мира, а Вера Негодина возвращается домой в статусе бронзового призера чемпионата планеты.

Добавим, что Вера Негодина и Алена Ляшкевич стабильно встречаются в финалах и полуфиналах чемпионатов мира и Европы, к сожалению, на данный момент у Негодиной нет побед над представительницей Беларуси. Это уже пятый чемпионат мира для Веры Негодиной, у нее в заслугах есть 2 бронзовых медали мировых первенств и серебро.

По оценке председателя Челябинской областной федерации тайского бокса, судьи международной категории Константина Жданова, Вере Негодиной для победы не хватает веса. Спортсменка выступает в категории 45 кг при собственном весе в 42 кг. Тогда как Алена Ляшкевич «гоняет» вес с собственных 50 кг в категорию 45 кг. Если Вера сумеет подкачаться и стать более тяжелой, то ей хватит мощи для победы над соперницей из Беларуси, технических и тактических данных ей хватает.

Отметим, что Константин Жданов, являясь председателем коллегии судей федерации тайского бокса России, на чемпионате в Бангкоке работал судьей на ринге А, где проходили основные поединки чемпионата.

Что касается еще двух челябинских участников чемпионата мира в Бангкоке, то они показали себя грамотными бойцами, но сказалось отсутствие опыта. Для обоих спортсменов – Артура Хайрулина, ставшего в 2019 году вице-чемпионом России, и для Алексея Дмитриева, бронзового призера чемпионата страны этого года, чемпионат мира в Таиланде стал дебютным. Артур Хайрулин в весе до 67 кг уступил сильному спортсмену из Венгрии Норберту Шпету, действующему чемпиону Европы. Алексей Дмитриев же успешно провел первый бой. В весе до 54 кг среди молодежи он выиграл сложный поединок у филиппинца решением судей – 29:28, но в следующем круге уступил сопернику из Таиланда.

Добавим, что чемпионат мира в столице Таиланда Бангкоке прошел под патронажем вновь коронованного короля Таиланда Рамы X и стал первым мировым турниром на родине вида спорта с момента официального признания Международным олимпийским комитетом. Спортсмены, вошедшие в восьмёрку лучших в весовых категориях 57, 63,5, 67, 71, 81 и 91 кг у мужчин и 48, 51, 54, 57, 60 и 63,5 кг у женщин, заработали квалификационные очки в зачёт отбора на Всемирные игры 2021 года в Бирмингеме.