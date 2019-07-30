В Челябинской области подвели итоги этапа Кубка мира по ракетомодельному спорту

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26-28 июля под Копейском состоялись международные соревнования по ракетомодельному спорту, в которых приняли участие спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, а также со многих уголков нашей страны.

- Для Челябинской области это важный шаг: этап Кубка мира требует основательной подготовки, с которой мы справились. Поэтому в следующем сезоне руководство комитета по ракетам России будет рекомендовать Челябинскую область для проведения таких соревнований в международной федерации, – отметил Владислав Халамов, руководитель регионального модельного центра технического творчества.

Среднестатистическая ракета весит около 7 грамм, поднимается на сотни метров, взлетает за считанные секунды и должна продержаться в воздухе от трех минут. На земле сложно разобрать ракеты по классам, но когда они взлетают в воздух, то сразу становится понятны отличия. Начинка и класс ракеты зависит от вида системы спасения, которая срабатывает на высоте: лента, пропеллер, парашют и другие.

Спортсменов на стартовой зоне чаще всего можно было заметить в ожидании, так как помимо моделирования и конструирования одним из важных факторов является знание метеорологии. «Холодно», – отвечали участники и продолжали «высиживать» победу. Оказалось, что чемпионы международного уровня чувствуют различия погоды даже в один градус, оценивают силу и скорость ветра, ведь именно от этого зависит качество выступления.

Одновременно этапы Кубка мира проходят в нескольких странах: Словакия, Болгария, США и Россия. Победа на соревнованиях дает шанс на выход в финал в Швеции, который пройдет марте 2020 года. Судьями международного класса были отмечены юные спортсмены Челябинской области: Кулак Анастасия, Пьяхов Матвей, Чуяшенко Дмитрий, Подольский Иван, которые неоднократно показывали наивысший результат. Челябинская область показала достойный результат не только в индивидуальных зачетах, но и в общекомандном зачете: две команды заняли 1 и 2 место.

Напомним, что в Челябинской области авиамодельный спорт среди школьников развивается благодаря кружкам, в которых дети занимаются в течение учебного года.