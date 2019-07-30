Сборная Омской области по лапте в девятый раз стала чемпионом России

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В Ростове Великом завершился чемпионат России по лапте, в котором приняли участие лучшие мужские и женские команды страны. Традиционно среди главных фаворитов мужской части турнира значилась сборная Омской области. Помимо наших спортсменов, за титул боролись лаптисты Воронежской, Ярославской, Московской, Тверской, Тюменской областей, Башкортостана и Удмуртии.

Наш коллектив, возглавляемый капитаном Александром Чебаном и составленный из представителей сельских районов Омской области, снова проявил лидерские качества и стал чемпионом страны. Для региональной сборной это уже девятая победа в истории.

В полуфинале омичи в тяжелой игре обыграли Московскую область (52:50), а в финале наша дружина сломила сопротивление команды Ярославской области (75:47). Золотыми медалистами турнира стали Александр Чебан, Денис Симонцев, Евгений Михайлов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий Шейерман, Дмитрий Сербов, Максим Морозов (все – Оконешниковский район), Иван Махт (Полтавский) и Владимир Шарапов (Черлакский).

В матче за бронзовые медали сборная Московской области разгромила Тюменскую – 91:47. Стоит отметить, что прошлогодний чемпион России – Воронежская область – нынче не попала даже в четверку лучших.

Этой победой сборная Омской области укрепила свое преимущество по количеству побед в чемпионатах страны. Еще в 2017 году омичи обогнали Тюменскую область, у которой было семь титулов. Сейчас у нашего коллектива 9 наград высшего достоинства. Омичи становились чемпионами России по лапте в 1996, 2002, 2003, 2008, 2013, 2015-2017 и 2019 годах.