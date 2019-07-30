Сборная Омской области по лапте в девятый раз стала чемпионом России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июля 2019 13:13Омская область

Сборная Омской области по лапте в девятый раз стала чемпионом России

В финале омичи переиграли хозяев турнира – Ярославскую область.

В Ростове Великом завершился чемпионат России по лапте, в котором приняли участие лучшие мужские и женские команды страны. Традиционно среди главных фаворитов мужской части турнира значилась сборная Омской области. Помимо наших спортсменов, за титул боролись лаптисты Воронежской, Ярославской, Московской, Тверской, Тюменской областей, Башкортостана и Удмуртии.

Наш коллектив, возглавляемый капитаном Александром Чебаном и составленный из представителей сельских районов Омской области, снова проявил лидерские качества и стал чемпионом страны. Для региональной сборной это уже девятая победа в истории.

В полуфинале омичи в тяжелой игре обыграли Московскую область (52:50), а в финале наша дружина сломила сопротивление команды Ярославской области (75:47). Золотыми медалистами турнира стали Александр Чебан, Денис Симонцев, Евгений Михайлов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий Шейерман, Дмитрий Сербов, Максим Морозов (все – Оконешниковский район), Иван Махт (Полтавский) и Владимир Шарапов (Черлакский).

В матче за бронзовые медали сборная Московской области разгромила Тюменскую – 91:47. Стоит отметить, что прошлогодний чемпион России – Воронежская область – нынче не попала даже в четверку лучших.

Этой победой сборная Омской области укрепила свое преимущество по количеству побед в чемпионатах страны. Еще в 2017 году омичи обогнали Тюменскую область, у которой было семь титулов. Сейчас у нашего коллектива 9 наград высшего достоинства. Омичи становились чемпионами России по лапте в 1996, 2002, 2003, 2008, 2013, 2015-2017 и 2019 годах.

29/07 23:30Футбол
Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три годаВ понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
29/07 10:30Футбол
Дмитрий Селюк: Гол Гогуа «Спартаку» в Кот-д’Ивуаре видела целая улицаАгент автора победного гола в ворота «Спартака» Седрика Гогуа считает историю ивуарийского защитника «Тамбова» весьма показательной для РПЛ.
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
29/07 08:00Футбол
Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й турСамые знаковые события 3-го тура чемпионата России.
28/07 22:15Футбол
Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футболаГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал минимальное поражение своей команды в столичном дерби с ЦСКА.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
Новости
13:52 Формула-1 Квят показал свою новорожденную дочь
13:26 Футбол Юрий Семин о завершении карьеры Самедовым: Это его решение
13:12 Футбол «Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»
13:05 Футбол Станислав Черчесов: Думаю, Самедов еще мог бы играть
13:01 Баскетбол Сергей Карасев: «Химки» – самый оптимальный вариант для меня сейчас
12:52 Футбол «Спартак» убрал Фернандо из заявки на текущий сезон РПЛ
12:35 Баскетбол Защитник Родригес подписал контракт с «Миланом»
12:22 Футбол Самедов объявил о завершении спортивной карьеры
12:08 Футбол «Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тилу
11:48 Футбол Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
11:43 Футбол «ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала
11:21 Футбол Даниэле Де Росси: Решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе
10:59 Бокс Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок
10:52 Футбол Хавбеку «Краснодара-2» грозит дисквалификация за оскорбление защитника «Енисея»
10:39 Теннис Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
10:33 Футбол В Англии с нового сезона вводятся временные удаления футболистов
10:25 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара за 180 миллионов евро
10:12 Футбол Клинсманн может стать генеральным директором «Штутгарта»
09:55 Хоккей Даниил Марков: «Нью-Джерси» – хорошее место для Гусева, теперь все зависит от него самого
09:48 Футбол Шалимов удалил оскорбительную публикацию в адрес «Советского спорта»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика