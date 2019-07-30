Сахалинка Ольга Аверкина вошла пятерку лучших на соревнованиях по пулевой стрельбе

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В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 30 регионов страны.

Сахалинскую область представили Ольга Аверкина и ее тренер Геннадий Лаптев. Девушка соревновалась с сильнейшими спортсменами. В числе участников были десятки мастеров спорта и КМС по пулевой стрельбе.

- Первыми стартовали девушки в стрельбе из пневматической винтовки, выполняли 60 выстрелов стоя. В первой смене лидерство захватила Алена Гурьева из Якутска. В следующей смене выступала Ольга. Другим спортсменкам не удалось пройти сложную систему отбора. С первых выстрелов она уверенно заняла первую позицию, сохранив это лидерство до последнего выстрела. Уступила результату Алены всего одно очко. Так вместе они возглавили итоговый протокол отборочного старта, – рассказывает тренер спортсменки Геннадий Лаптев. - В финал вышло 8 спортсменок с лучшими результатами, чтобы разыграть медали Спартакиады. Ольга уверенно занимала 2-3 место с другой финалисткой. Так продолжалось до роковых 15-го и 16-го выстрелов. «9,5» и «9,8» очка лишили её шансов бороться за медаль Спартакиады. Соперницы из Санкт-Петербурга и Казани догнали её и обошли на 0,1 очка.

Ольга Аверкина заняла пятое место с результатом 183,9. Сейчас девушка активно готовится к следующим стартам. Впереди - чемпионат и первенство России, которые пройдут на этом же стрелковом комплексе.