Ивановцы завоевали золото и серебро на Спартакиаде учащихся России по тхэквондо

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 44 регионов страны. Всего было разыграно 20 комплектов наград среди юниоров и юниорок в возрасте 15-17 лет.

Ивановскую область на всероссийских соревнованиях представляли воспитанники ивановской городской спортивной школы олимпийского резерва № 7 Илья Данилов и Ярослав Черкасов.

Член сборной России, победитель первенства Европы в 2017, серебряный и бронзовый призер Первенств России 2019 года Илья Данилов стал победителем в весовой категории до 59 килограммов.

Другой представитель региона – Ярослав Черкасов завоевал второе место на соревнованиях среди юниоров в весовой категории до 63 килограммов.