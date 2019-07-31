Калужские гребцы завоевали половину Кубков прославленного олимпийца

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Этому способствовало проведение на его акватории Всероссийских соревнований по гребному спорту «Кубок трёхкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова».

Эти старты – настоящий всероссийский смотр талантливой молодёжи для пополнения сборной страны – зарождались ещё в московском Серебряном бору и на трассах в олимпийском комплексе водных видов спорта «Крылатское». И вот теперь по выбору самого Вячеслава Николаевича они получили новую прописку – Калужское «море», приглянувшееся прославленному спортсмену по всем статьям. Во многом этому способствовало и то обстоятельство, что вице-президентом федерации гребного спорта России является региональный министр спорта Алексей Логинов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, не понаслышке знающий, с каким трудом достаются высокие спортивные звания и награды. Тем более, как рассказал журналистам на открытии заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, вскоре Яченское водохранилище и его набережная после необходимого благоустройства, реконструкции и строительства Центра гребного спорта всероссийского уровня станет настоящей «визитной карточкой» при въезде в областную столицу.

После торжественной церемонии открытия, в котором, кроме Вячеслава Николаевича Иванова и заместителя губернатора приняли участие генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус; представитель министерства юстиции России Маргарита Гребенщикова; министр спорта Калужской области Алексей Логинов; Посол ВФСК «ГТО», трехкратный участник зимних Олимпиад Валерий Кобелев; заместитель Городского Головы Калуги Юрий Моисеев и главный судья соревнований, бронзовый призёр олимпийской Атланты (1996 год) Павел Мельников, произошло знаменательное событие. Юрий Ганус и Алексей Логинов подписали договор о сотрудничестве. А гарантом этого активного взаимодействия за чистоту российского спорта и полноценной квалифицированной защиты интересов калужских спортсменов на всех уровнях при этом выступил Вячеслав Николаевич Иванов.

В Калуге эти престижные соревнования проводятся второй год подряд, и на этот раз побороться за призы прославленного чемпиона приехали гребцы из Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Липецкой, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областей.

По итогам многочисленных стартов на спринтерской – двухсотметровой дистанции в различных возрастных категориях (от 2005 г.р. и моложе до 1997 г.р. и старше) были определены призёры. А победителями и обладателями Кубков стали Константин Стасюк (Саратов), Михаил Маркин (Москва), Данила Яковенко (Липецк), Анастасия Смирнова (Санкт-Петербург), Елена Синюкова (Самара), а также – Данила Алеев, Ярослав Власов, Лилия Котикова, Дарья Нестерова, Софья Отто (все – Калуга).

На счету хозяев соревнований также восемь серебряных (Заррина Михайлова, Екатерина Савкина, Мария Самохина, Анастасия Смирнова, Павел Щербаков, Илья Алдушкин, Даниил Мировщиков, Данила Макаров) и две бронзовые медали (Кирилл Березняк и Иван Иванов).

Поблагодарив организаторов соревнований за радушие и гостеприимство, трёхкратный олимпийский чемпион выразил надежду, что в следующем году на проведении третьего Кубка его имени по гребному спорту в Калуге количество участников ещё более увеличится, а командное представительство регионов заметно расширится географически.