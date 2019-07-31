Казарновская завоевала серебро соревнований по тхэквондо IX Спартакиады учащихся

В Новочебоксарске прошли финальные соревнования по тхэквондо ВТФ в рамках IX Спартакиады учащихся России.
В турнире юниорок в весовой категории до 52 кг татарстанская спортсменка Анна Казарновская завоевала серебряную медаль.
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