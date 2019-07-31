Казарновская завоевала серебро соревнований по тхэквондо IX Спартакиады учащихся

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

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Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

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«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о России Очередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.

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