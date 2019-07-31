В Казани пройдут соревнования IX Спартакиады учащихся России по хоккею на траве - Советский спорт
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31 июля 2019 15:18Татарстан

В Казани пройдут соревнования IX Спартакиады учащихся России по хоккею на траве

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-16 лет.

2 августа в Казани стартуют финальные соревнования IX Спартакиады учащихся России по хоккею на траве.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-16 лет (2003-2004 г.р.), имеющих спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.

В турнирах примут участие более 300 спортсменов из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Ростовской области, Ленинградской области, Алтайского края, Республики Башкортостан и Самарской области.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 2 августа в 17.30 на поле Центра хоккея на траве.

Расписание

2 августа

09.00-17.00 – игры, юноши;
09.00-19.30.00 – игры, девушки;

3 августа

09.00-17.30 – игры, юноши и девушки.

4 августа

09.00-18.00 – игры, юноши и девушки.

5 августа

09.00-17.00 – игры, юноши и девушки;
9.00-19.00 – игры, девушки.

6 августа

09.00-17.30 – игры, юноши и девушки.

8 августа

09.00-19.00 – игры, юноши;
09.00-19.30 – игры, девушки.

9 августа

9.00-12.30 – игры, юноши и девушки;
13.00-14.30 – игра за 3 место, юноши и девушки;
15.00-16.30 – финалы, юноши и девушки;
18.30 – Церемония награждения и закрытия соревнований (Центр хоккея на траве).

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