Зарипова завоевала три медали ЧЕ по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

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