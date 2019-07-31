Зарипова завоевала три медали ЧЕ по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 июля 2019 15:20Татарстан

Зарипова завоевала три медали ЧЕ по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна

В период с 24 по 29 июля в финском городе Тампере прошел чемпионат Европы по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна.

Россию на данном турнире представила татарстанская спортсменка, воспитанница Сабинской школы настольного тенниса Лейсан Зарипова.

По итогам чемпионата Лейсан завоевала 3 медали: 1 золото и 2 серебра. В парном разряде она в дуэте с Дитой Андеревой (Чехия) заняла первое место. В смешанном парном разряде с М.Маттео (Италия) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. В личном разряде Лейсан также завоевала серебряную медаль.

08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
31/07 12:30Футбол
Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба.
30/07 16:00Футбол
Гиорги Шелия: Джикия спросил, на фига я отбил тот мяч30-летний вратарь «Тамбова» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком», в котором во многом благодаря его уверенной игре клуб-дебютант РПЛ одержал сухую победу.
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
30/07 20:00Футбол
Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денегРешение Александра Самедова завершить карьеру прокомментировал его давний приятель, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
30/07 09:00Футбол
Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» – ЧерчесовБывший форвард «Спартака» и сборной России, ныне работающий в ПФЛ главным тренером красногорского «Зоркого» стал гостем редакции «Советского спорта».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/07 08:00Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
31/07 13:00Футбол
Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохоПольский полузащитник «Локомотива» продемонстрировал громадный прогресс в изучении языка, ответив на вопросы о команде по-русски.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
15:39 Футбол Гвардиола, Клопп и Почеттино вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему тренеру
15:30 Футбол Валерий Гладилин: Если «Спартак» работает на перспективу, надо объявить, что клуб строит новую коман
15:21 Футбол Мартынович отказался от перехода в «Зенит»
15:14 Футбол «Динамо» проявляет интерес к Кулибали
15:06 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
14:58 Футбол Глушакову выделили время для общения с детьми
14:51 Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малколма за 40 миллионов евро
14:46 Баскетбол ЦСКА выступит на двух турнирах перед сезоном
14:35 Футбол Тренер Хачериди: Жека никуда не летит
14:25 Хоккей Сергей Немчинов: В «Нью-Джерси» будут строить хоккей, который любит Гусев
14:10 Футбол Артем Голубев: Над переходом в «Уфу» долго не думал
14:01 Баскетбол Тимофей Мозгов: Общий язык с Куртинайтисом точно найдем без проблем
13:55 ММА Bellator сделал пожертвование в фонд Дадашева
13:46 Баскетбол Римас Куртинайтис: У Мозгова достаточно мастерства, чтобы вспомнить, как он может играть
13:41 Баскетбол Тимофей Мозгов: В «Химках» меня все ждут и любят
13:35 Хоккей Владимир Юрзинов: Гусев – игровик, такие востребованы в НХЛ
13:30 Баскетбол «Химки» объявили о подписании контракта с Мозговым
13:24 Футбол В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение
13:15 Футбол Хачериди станет игроком ЦСКА
13:07 Футбол Матч «Спартак» – «Динамо» могут перенести из-за несогласованных акций
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика