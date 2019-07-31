Зарипова завоевала три медали ЧЕ по настольному теннису среди лиц с синдромом Дауна

Россию на данном турнире представила татарстанская спортсменка, воспитанница Сабинской школы настольного тенниса Лейсан Зарипова.
По итогам чемпионата Лейсан завоевала 3 медали: 1 золото и 2 серебра. В парном разряде она в дуэте с Дитой Андеревой (Чехия) заняла первое место. В смешанном парном разряде с М.Маттео (Италия) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. В личном разряде Лейсан также завоевала серебряную медаль.
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