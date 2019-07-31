Ночные огнеметы, мастер-классы и соревнования. Иркутск ждет фестиваль по аквабайку - Советский спорт
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31 июля 2019 19:15Иркутская область

Ночные огнеметы, мастер-классы и соревнования. Иркутск ждет фестиваль по аквабайку

«Советский спорт» стал информационным партнером масштабного турнира.

Второй международный фестиваль по аквабайку «Baikal Jet Fest» пройдёт 2 и 3 августа в самом сердце Сибири – городе Иркутске.

КУДА ЕХАТЬ

Знаковое место – акватория у ледокола «Ангара» примет всех: и любителей, и спортсменов. Действующие чемпионы и звезды фристайла съедутся к Байкалу из 15 стран мира, чтобы показать свое мастерство и захватывающие трюки на гидроциклах и флайбордах!

ЗА КОГО БОЛЕТЬ

Россию представят более 40 спортсменов со всей страны, включая Приморье! А завершится фестиваль уникальным ночным флайборд-шоу с огнеметами и концертами звезд. Фестиваль организован компанией «Синергия Ойл Групп» и при личной поддержке мэра Иркутска Д. В. Бердникова.

Своё участие в мероприятии подтвердили мировые звезды аквабайка: Rashid Ali Al-Mulla (ОАЭ), Alessander Lenzi (Бразилия), Tanner Thomas (США), Niels Willems (Бельгия), Abraham Hochstrasser (Мексика), а также чемпион мира Lee Stone (Великобритания).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования пройдут в трёх зрелищных дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов), фристайл (демонстрация трюков).

Лучшие райдеры мира со всех континентов продемонстрирует самые сложные трюки на аквабайке. В нашей стране в данном виде спорта такое событие впервые. Подобный уровень участников можно было наблюдать только в США! – комментирует организатор мероприятия, президент областной федерации водных видов спорта Михаил Ляховчук. Мероприятия такого масштаба, как BaikalJetFest, имеют большое значение для развития региона.

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ЧЕМ ЕЩЕ РАЗВЛЕЧЬСЯ

Иркутск ждет и рад принять всех любителей водного спорта, как практикующих, так и зрителей! Помимо основной программы для болельщиков предусмотрено множество развлекательных зон, которые будут действовать оба дня фестиваля.

Активных поклонников ждет гонка на сапбордах SUP RACE BJF. Участвовать можно одному, парой, компанией или всей семьей. Регистрация по ссылке.

Профессиональных спортсменов ожидает серия мастер-классов от Никиты Мартьянова, 13-кратного чемпиона России, чемпиона Европы и бронзового призера чемпионата мира по вейкборду, а также действующий чемпион мира по аквабайку Lee Stone.

Два дня фестиваля посетители будут находиться в гуще событий и заряжаться энергией и драйвом, а также смогут расслабиться и позагорать на пляже, где созданы все условия для комфортного и веселого отдыха. Это будут незабываемые два дня, полные впечатлений и эмоций. А ярким завершением праздника станет зажигательный концерт групп Volga-Volga и Quest Pistols Show и уникальное ночное шоу с огнеметами от чемпионов мира по аквабайку и чемпионов России по флайборду – такого в мире еще никто не делал!

ЛЮБИТЕЛЯМ ГАДЖЕТОВ

Готовиться к фестивалю можно не только на аквабайке, но и на телефоне или планшете, скачивая игру BaikalJetFest Game в App Store и Google Play. Это первая компьютерная игра, созданная в Иркутске специально для мероприятия, и в ней можно встретить многие достопримечательности.

КОГДА

Посетить мероприятие в качестве зрителя совершенно бесплатно сможет любой желающий с 11 утра и до самого вечера. До встречи 2 и 3 августа!

А для тех, кто окажется вдали от Иркутска – рекомендуем читать яркие отчеты от «Советского спорта» и следить за социальными сетями.

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