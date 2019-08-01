40 тысяч долларов разыграют лучшие спортсмены мира в Крыму

В Симеизе уже в третий раз встречаются 14 из них, чтобы пощекотать наши нервы и продемонстрировать всю мощь этого экстремального вида спорта.
Большая часть участников Crimea Cliff Diving World Cup уже знакома крымчанам, но некоторые имена приятно удивят поклонников этого спорта. Сильнейшие прыгуны уже разогреваются перед прыжком с 27 метров в Черное море. И вот их имена: Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Вячеслав Колесников (Украина), Гэри Хант (Великобритания), Джуселино Джуниор (Бразилия), Дэвид Колтури (США), Игорь Семашко (Россия), Мигель Гарсия (Колумбия), Михал Навратил (Чехия), Никита Федотов (Россия), Серхио Гузман (Мексика) и Энди Джонс (США).
Призовой фонд соревнований в этом году составит 40000 $. В церемонии награждения примут участие Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
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