Воспитанники Троицкого детского дома попробовали себя в игре в гольф - Советский спорт
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01 августа 2019 08:53Сахалинская область

Воспитанники Троицкого детского дома попробовали себя в игре в гольф

Международный день дружбы отметили воспитанники Троицкого детского дома.

Они отпраздновали его в гостях у Сахалинской Федерации развития гольфа. Встреча проходила на тренировочном поле драйвинг- рейндж, которое находится в селе Троицкое Анивского района. Опытные тренеры Павел Аникеенко и Анастасия Москалёва познакомили ребят с профессиональным гольф-инвентарем и провели мастер-класс игры. Юные спортсмены отработали ближние, средние и дальние удары. Для детей также устроили мини-соревнования. Лучшими стали Андрей Токарев, Анастасия Корикова и Елизавета Марченко, у которых несмотря на первый опыт игры всё легко и непринужденно получалось с первого раза. - Несмотря на пасмурную сахалинскую погоду ребятам выдалась замечательная возможность потренироваться и погрузиться в удивительный мир гольфа, - рассказал исполнительный директор Сахалинской Федерации развития гольфа Вячеслав Байгулов. - Сахалинская Федерация развития гольфа выражает благодарность руководству Троицкого детского дома, педагогам-воспитателям и лично ребятам за плодотворное сотрудничество и хорошее настроение. Сотрудники Федерации пригласили детей в ближайшее время снова посетить драйвинг-рейндж. Кроме этого, часть ребят захотела попробовать себя в постоянном освоении гольфа. Уже сегодня школьники приступили к тренировкам.

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