Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе - Советский спорт
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01 августа 2019 09:03Сахалинская область

Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе

С 12 августа по 13 сентября в спортивно-методическом отделе ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду будет проходить прием документов.
21 сентября поступающим необходимо пройти индивидуальный
отбор и сдачу контрольных нормативов (тестов), утвержденных
федеральными стандартами спортивной подготовки по культивируемым в
учреждении видам спорта. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 11
октября 2019 года.
Набор проводится в группы на бюджетной основе по следующим
спортивным направлениям:
- горнолыжный спорт;
- сноуборд;
- фристайл;
Перечень документов, необходимых для допуска к процедуре
индивидуального отбора и зачисления:
1 Заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
2 копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
3 медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий
выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть
проставлены
печать
врача,
дата
прохождения
электрокардиографического исследования и его результат);
4 фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.;
5 договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
(рекомендуется).
Прием документов будет проходить в спортивно-методическом отделе
по адресу: ул. имени А.М.Горького, 7/4 (второй этаж) в рабочее время с 09:00
до 17:00 (перерыв с 13 до 1400). Телефон: 8(424) 2559191 (доб.1001).

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