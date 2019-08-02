Ухта и Корткеросский район – победители республиканской Спартакиады учащихся

В ежегодной Спартакиаде приняли участие: в финальных соревнованиях - 1475 обучающихся из 20 муниципальных образований Республики Коми (в муниципальном этапе - 9295 школьника, в школьном этапе – 21 418 участник).
Программа Спартакиады включала в себя соревнования по 7 видам спорта - мини-футбол, лыжные гонки, баскетбол, футбол, волейбол, шахматы и хоккей.
Первое место среди городов заняла Ухта, среди районов победу одержал Корткеросский район. Второе место завоевали город Сыктывкар и Усть-Куломский район. И третью ступень пьедестала поделили город Воркута и Сыктывдинский район.
***Региональный проект «Спорт – норма жизни» входит в Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Он направлен на достижение определенной Майским Указом Президента Российской Федерации цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путём решения задачи по созданию для всех категорий граждан и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
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