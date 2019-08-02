В Набережных Челнах пройдет заплыв на открытой воде KAMA SWIM

4 августа Набережные Челны впервые примут участников соревнований по плаванию на открытой воде серии соревнований TIMERMAN «KAMA SWIM – 2019». Спортсменам предстоит на выбор проплыть 1,5 или 3 км. Старт состоится на пляже «SunDale» (ул. Раскольникова) в 10:30.
Спортсмены смогут преодолеть дистанции в 3,5 и 1,5 км. В соответствии с регламентом KAMA SWIM-2019, для передвижения в воде участники заплыва могут использовать любой стиль плавания. Спортсменам также разрешается отдыхать, стоя на дне или на плаву, держась за неподвижный предмет, такой как буй или неподвижная лодка. Победители будут определены как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.
Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
Расписание
4 августа
09:45 – Закрытие финиша детского заплыва.
10:20 – Открытие стартового накопителя для участников 3 км.
10:30 – Старт на 3 км.
13:00 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 3 км.
14:45 – Открытие стартового накопителя для участников 1,5 км.
15:00 – Старт на дистанции 1,5 км.
15:15 – Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции 3 км.
16:10 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 1,5 км.
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