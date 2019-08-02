«Нефтяник» в предсезонном матче обыграл «Барс»

«Нефтяник» провел первый домашний матч межсезонья. В гости в нефтяную столицу приехал представитель столицы республики «Барс».
Обе команды показали быстрый хоккей с самого же начала. Но атаки долгое время не могли воплотиться в гол. Первое взятие ворот зрители увидели ровно на «экваторе» встречи. При игре в большинстве, «нефтяник» Александр Сорокин результативно завершил комбинацию Динара Хамидуллина – 1:0. Что бы не предпринимали команды после этого взятия ворот, до окончания встречи счет больше не менялся.
Дебютант «Нефтяника» вратарь Адель Минегалиев оставил свои ворота в неприкосновенности в первом же матче в составе команды мастеров.
Как и всегда бывает в летних матчах, команды провели серию послематчевых бросков. В них удача была на стороне гостей.
Уже 2 августа в Альметьевск приедет один из грандов Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс», с которым «Нефтяник» проведет благотворительный товарищеский матч. Выручка от реализации билетов будет направлена на лечение болельщицы альметьевской команды.
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