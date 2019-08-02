Казани подвели итоги чемпионата России по радиоориентированию

В Казани прошел чемпионат России по радиоориентированию. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 20 регионов РФ, а также Литвы и Англии.
Дисциплина «Радиоориентирование»
Женщины
1 место – Гиклова Наталья, ХМАО
2 место – Наквосэ Надежда, Рязанская область
3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область
Мужчины
1 место – Родионов Богдан, Санкт Петербург
2 место – Санников Роман, Пензенская область
3 место – Прошляков Дмитрий, Рязанская область
Дисциплина «144 МГц Классика»
Женщины
1 место – Писаренко Елена, Ленинградская область
2 место – Платонова Ирина, Ленинградская область
3 место – Санникова Екатерина, Пензенская область
Мужчины
1 место – Воротников Кирилл, Республика Крым
2 место – Кузнецов Роман, Ленинградская область
3 место – Спектор Илья, Самарская область
Дисциплина «3.5 МГц Классика»
Женщины
1 место – Гиклова Наталья, ХМАО
2 место – Наквосэ Надежда, Рязанская область
3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область
Мужчины
1 место – Фетюлин Евгений, Рязанская область
2 место – Киргетов Михаил, Санкт Петербург
3 место – Мельников Дмитрий, Пензенская область
Дисциплина «Спринт»
Женщины
1 место – Облап Инга, Санкт-Петербург
2 место – Голубева Виктория, Санкт-Петербург
3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область
Мужчины
1 место – Мельников Дмитрий, Пензенская область
2 место – Родионов Богдан, Санкт Петербург
3 место – Гончаров Алексей, Санкт-Петербург.