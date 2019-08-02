Казани подвели итоги чемпионата России по радиоориентированию - Советский спорт
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02 августа 2019 04:22Татарстан

Казани подвели итоги чемпионата России по радиоориентированию

За победу боролись более 100 спортсменов.

В Казани прошел чемпионат России по радиоориентированию. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 20 регионов РФ, а также Литвы и Англии.

Дисциплина «Радиоориентирование»

Женщины

1 место – Гиклова Наталья, ХМАО

2 место – Наквосэ Надежда, Рязанская область

3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область

Мужчины

1 место – Родионов Богдан, Санкт Петербург

2 место – Санников Роман, Пензенская область

3 место – Прошляков Дмитрий, Рязанская область

Дисциплина «144 МГц Классика»

Женщины

1 место – Писаренко Елена, Ленинградская область

2 место – Платонова Ирина, Ленинградская область

3 место – Санникова Екатерина, Пензенская область

Мужчины

1 место – Воротников Кирилл, Республика Крым

2 место – Кузнецов Роман, Ленинградская область

3 место – Спектор Илья, Самарская область

Дисциплина «3.5 МГц Классика»

Женщины

1 место – Гиклова Наталья, ХМАО

2 место – Наквосэ Надежда, Рязанская область

3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область

Мужчины

1 место – Фетюлин Евгений, Рязанская область

2 место – Киргетов Михаил, Санкт Петербург

3 место – Мельников Дмитрий, Пензенская область

Дисциплина «Спринт»

Женщины

1 место – Облап Инга, Санкт-Петербург

2 место – Голубева Виктория, Санкт-Петербург

3 место – Годунова Анастасия, Ленинградская область

Мужчины

1 место – Мельников Дмитрий, Пензенская область

2 место – Родионов Богдан, Санкт Петербург

3 место – Гончаров Алексей, Санкт-Петербург.

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