«Рубин-U17» стартует в юношеской футбольной лиге

Российский футбольный союз учредил новый турнир – Юношескую футбольную лигу для игроков не старше 17 лет.
В сильнейшей группе турнира выступят 12 команд, представляющих лучшие футбольные школы страны. Помимо «Рубина» (тренеры Дмитрий Благов и Радик Гадеев) это московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново», «Строгино», петербургские «Зенит» и СШОР «Зенит», «Краснодар», а также УОР-5 и «Академия Коноплёва» из Московской и Самарской областей соответственно.
Матчи пройдут в два круга. Победитель первенства выступит в Юношеской лиге УЕФА.
«Рубин» свой первый матч проведет дома на главном поле стадиона «Рубин» с «Динамо». Встреча состоится 3 августа и начнется в 10.00. Приглашаем всех любителей футбола поддержать нашу команду в стартовой игре. Вход свободный.
Добавим, что «Рубин-U17» - победитель Первенства России 2019 года среди спортивных школ.
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