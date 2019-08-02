«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный предсезонный матч

2 августа «Ак Барс» проведёт предсезонный матч против «Нефтяника» – встреча пройдёт в Альметьевске на льду Дворца спорта «Юбилейный», начало игры – в 18:00.

Перед матчем хоккеисты «Ак Барса» посетят буровую установку в районе посёлка Нижняя Мактама, открытую после реконструкции автозаправочную станцию ПАО «Татнефть» в Альметьевске, а также центр хоккейной подготовки «Нефтяник».

Традиционный предсезонный матч «Ак Барса» и «Нефтяника» будет благотворительным – все средства, собранные от продажи билетов, направят на лечение болельщицы альметьевского клуба. Также на матче пройдёт благотворительный аукцион, лотами которого станут игровые свитера команд с автографами игроков.

Перед началом игры в фойе Дворца спорта «Юбилейный» пройдёт интерактивная программа для болельщиков и также автограф-сессия с игроками «Ак Барса» – обладателями Кубка Гагарина Данисом Зариповым, Джастином Азеведо и Артёмом Лукояновым.

Билеты на матч доступны в кассах ДС «Юбилейный» (г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 60), стоимость билетов – от 50 до 200 рублей.