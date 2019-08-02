Игроки и тренерский штаб регби-клуба «Кубань» встретились с послом Новой Зеландии в России

Это первый дипломатический визит Кубани представителем этой страны за последние 15 лет. Вместе у губернаторов региона Вениамином Кондратьевым посол обсудил сотрудничество новозеландских компаний и представителей кубанского бизнеса. Но, наряду с деловыми встречами, посол посвятил часть своего визита землякам, которые представлены крупной диаспорой в Краснодаре.

- Мой визит в регион, который широко известен в России как аграрный и туристический центр страны, можно сказать быть предопределен, - отмечает Иэн Хилл – В этом у нашей страны и вашего региона много общего. Также мы являемся одними из лидеров в мире по животноводству. Обмен опытом, современными технологиями, может сыграть обоюдовыгодную роль в построении успешных деловых взаимоотношений между нами. И я с удовольствием отмечаю, что первый успешный опыт работы уже состоялся! Тренерский штаб регби-клуба «Кубань» возглавили специалисты из Новой Зеландии. Бок о бок на поле выходят новозеландские игроки и воспитанники кубанского регби. Регби в Новой Зеландии спорт номер один, а наша национальная сборная – лидер мирового регби. Мы всегда пристально следим за успехами наших земляков за рубежом. И нам очень приятно видеть, что вклад в развитие клуба «Кубань» всего за год работы уже признан всеми специалистами российского регби. Краснодарцы и новозеландцы уже обыгрывают лидеров чемпионата, набрали серьезный ход и претендуют на медали российской Премьер лиги.

«Мы своего рода первопроходцы, прокладываем путь новозеландским представителям других отраслей, - отмечает главный тренер регби-клуба «Кубань» Филипп Верохико. – Я рад, что нашу работу с кубанскими регбистами так положительно оценивают специалисты. От себя добавлю, что команда за год добилась колоссального прорыва в плане игры. Знания и технологии, которые мы привнесли в тренировочный и образовательный процесс идут на пользу и ребята очень быстро прогрессируют. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем добиться успеха не только в национальном чемпионате, но при определенных обстоятельствах – поддержке и стабильности, мы сможем претендовать на участие в европейских соревнованиях.

Иэн Хилл отметил, что обязательно посетит ближайший матч регби-клуба «Кубань» в Москве, чтобы поддержать соотечественников.