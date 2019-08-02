Выбираем «Лучшего спортсмена июля»

Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в июле: бронзовый призер Всемирной летней универсиады и чемпионка Европы по регби-7 Снежанна Кулькова, бронзовый призер Всемирной летней универсиады по футболу Виктория Козлова, четырехкратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы, двукратный победитель и двукратный серебряный призер Кубка мира по рафтингу в составе команды «Енисеюшка» Екатерина Кожанова. Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя
Голосование продлится до 31 августа!
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