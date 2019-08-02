Выбираем «Лучшего спортсмена июля» - Советский спорт
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02 августа 2019 04:27Краснодарский край

Выбираем «Лучшего спортсмена июля»

Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен

Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в июле: бронзовый призер Всемирной летней универсиады и чемпионка Европы по регби-7 Снежанна Кулькова, бронзовый призер Всемирной летней универсиады по футболу Виктория Козлова, четырехкратный победитель и серебряный призер чемпионата Европы, двукратный победитель и двукратный серебряный призер Кубка мира по рафтингу в составе команды «Енисеюшка» Екатерина Кожанова. Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя

Голосование продлится до 31 августа!

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