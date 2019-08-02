Спортивная серия TIMERMAN запускает новый формат беговых стартов

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11 августа Набережные Челны примут забег татарстанской серии спортивных мероприятий TIMERMAN. На Камском полумарафоне участников ждет принципиально новый формат бегового старта, основное отличие которого заключается в обратном отсчете времени на табло.

«Все привыкли к тому, что на соревнованиях секундомер стремится в положительную сторону и фиксирует положительное время. Мы же решили немного разнообразить подобные старты и попробовать новый формат: теперь время каждого участника соревнований в виде таймера будет стремиться к началу и главная цель – финишировать в 00:00», – отметил директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров.

При регистрации на забег каждый участник в личном кабинете заявляет время прохождения дистанции. Таймер запускается со значения 03:00:00 и отсчитывается до значения 00:00:00. Каждый участник стартует в тот момент, когда значение таймера и заявленное время совпадут.

Приход на финиш до 00:00:00 означает опережение предположительного времени и наоборот, приход на финиш после 00:00:00 означает прохождение дистанции дольше предположительного времени. В 13 часов 15 минут 11 августа 2019 г. (через 3 часа 15 минут после старта таймера) финиш закрывается.

Определение победителей и призеров происходит по наибольшему количеству набранных баллов. Формула для вычисления баллов указана в положении мероприятия на официальном сайте.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.