Спортивная серия TIMERMAN запускает новый формат беговых стартов

11 августа Набережные Челны примут забег татарстанской серии спортивных мероприятий TIMERMAN. На Камском полумарафоне участников ждет принципиально новый формат бегового старта, основное отличие которого заключается в обратном отсчете времени на табло.
«Все привыкли к тому, что на соревнованиях секундомер стремится в положительную сторону и фиксирует положительное время. Мы же решили немного разнообразить подобные старты и попробовать новый формат: теперь время каждого участника соревнований в виде таймера будет стремиться к началу и главная цель – финишировать в 00:00», – отметил директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров.
При регистрации на забег каждый участник в личном кабинете заявляет время прохождения дистанции. Таймер запускается со значения 03:00:00 и отсчитывается до значения 00:00:00. Каждый участник стартует в тот момент, когда значение таймера и заявленное время совпадут.
Приход на финиш до 00:00:00 означает опережение предположительного времени и наоборот, приход на финиш после 00:00:00 означает прохождение дистанции дольше предположительного времени. В 13 часов 15 минут 11 августа 2019 г. (через 3 часа 15 минут после старта таймера) финиш закрывается.
Определение победителей и призеров происходит по наибольшему количеству набранных баллов. Формула для вычисления баллов указана в положении мероприятия на официальном сайте.
Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
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