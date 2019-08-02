Чемпионы России по лапте вернулись в Омск

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Сегодня в наш город вернулась сборная Омской области по лапте, несколько дней назад ставшая чемпионом России. Омичей на вокзале встречали начальник управления физкультуры и спорта регионального Минспорта Елена Бацевич, начальник комитета физкультуры и спорта Оконешниковского района Михаил Корсун и управляющий культурно-деловым центром «Российско-немецкий Дом», чемпион России по лапте 2002 года Павел Эккерт.

Золотыми медалистами турнира стали Александр Чебан, Денис Симонцев, Евгений Михайлов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий Шейерман, Дмитрий Сербов, Максим Морозов (все – Оконешниковский район), Иван Махт (Полтавский) и Владимир Шарапов (Черлакский).

– В этом году у нас такой же молодой состав, как и в прошлом, – отметил в интервью пресс-службе Минспорта Омской области капитан команды Александр Чебан. – Просто некоторые ребята вернулись из армии, и команда стала походить на образец 2017 года, когда мы также стали чемпионами России. В общем, это сбалансированный состав, собранный из лучших игроков Омской области, хорошо показавших себя на предыдущих стартах – различных кубках и областной «Королеве спорта».

Как отметил Александр, самая тяжелая встреча была с Московской областью в полуфинале, когда наши лаптисты выиграли со счетом 52:50. «Немного расслабились в начале второго периода. Дали москвичам почувствовать игру, подступиться к нам. Были, конечно, очень волнительные моменты, но ребята показали, что достойны звания чемпионов страны, выстояв натиск соперника. Большого уважения заслуживают все. Победив сильные команды Московской и Ярославской областей, мы в очередной раз продемонстрировали силу омской лапты!».

Отметим, что прошлогодний чемпион страны – Воронежская область – в этом году даже не вошел в четверку лучших. По стечению обстоятельств, им попалась сильная подгруппа и они заняли там лишь третье место. Но не стоит сбрасывать эту команду со счетов, на ближайших соревнованиях она еще покажет себя. В том числе, на сентябрьском Кубке России – второй по значимости турнир, который наша команда тоже планирует посетить.

– Думаю, туда отправится тот же состав, который завоевал «золото» чемпионата России. До Кубка у нас будет неделя отдыха, затем пройдет второй этап чемпионата Омской области (17-18 августа), – поделился планами Александр Чебан.

Напомним, что чемпионат России проходил в Ростове Великом. За звание лучших команд страны боролись 8 мужских и 10 женских. Традиционно среди главных фаворитов мужской части турнира значилась сборная Омской области.

Наш коллектив, возглавляемый капитаном Александром Чебаном и составленный из представителей сельских районов Омской области, снова проявил лидерские качества и стал чемпионом страны. Для региональной сборной это уже девятая победа в истории.

На групповой стадии наша дружина оказалась сильнее Тюменской области (59:26), Республики Башкортостан (90:38) и Удмуртской республики (118:30). В полуфинале омичи в тяжелой игре обыграли Московскую область (52:50), а в финале наша дружина сломила сопротивление команды Ярославской области (75:47).

Этой победой сборная Омской области укрепила свое преимущество по количеству побед в чемпионатах страны. Еще в 2017 году омичи обогнали Тюменскую область, у которой было семь титулов. Сейчас у нашего коллектива 9 наград высшего достоинства. Омичи становились чемпионами России по лапте в 1996, 2002, 2003, 2008, 2013, 2015-2017 и 2019 годах.