Определились победители краевого фестиваля детского дворового футбола

В соревнованиях приняли участие 19 команд юношей и девушек 2005-2006 годов рождения из различных территорий края: Ачинского, Енисейского, Манского, Сухобузимского, Мотыгинского, Рыбинского районов, Шарыпово, Красноярска и других. В торжественном открытии мероприятия приняли участие начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, серебряный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по биатлону, региональный координатор проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев и секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. «Идея реализации такого масштабного проекта зародилась неслучайно. В минувшем году Россия успешно провела чемпионат мира по футболу. Тысячи мальчишек и девчонок, глядя на главную команду страны, тоже решили связать свою жизнь со спортом и футболом в частности. Красноярский край в числе самых спортивных регионов России, один из лидеров в области спорта и физической культуры. В марте 2019 года Красноярск провел на высоком уровне Всемирную зимнюю универсиаду. Одним из популярных видов спорта в нашем регионе является футбол. Сегодня около 38000 жителей края занимаются футболом. Огромную роль в популяризации этого вида спорта играют и чемпионаты с участием команд мастеров, и детские турниры, как сегодняшний фестиваль», – отметила Юлия Таймулина. В ходе церемонии открытия для юных участников и гостей соревнований выступила танцевальная группа «Исключение». В соревнованиях девушек победу одержала команда «Надежда» из Шарыпово, второе место заняла команда Манского района, замкнула тройку призеров команда Назаровского района. У юношей места распределились следующим образом: первой стала команда «Торнадо» Иланского района, «серебро» у команды «Старт» из Зеленогорска, третьей стала команда Боготола. Отметим, что данные соревнования были региональными, по итогам которых команды-победители среди мальчиков и девочек получают право принять участие во Всероссийском фестивале детского дворового футбола 6x6 пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года.
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