Спартакиада учащихся: наши награды в тхэквондо и пулевой стрельбе

Так, с 26 по 29 июля в городе Новочебоксарске (Чувашская Республика) были разыграны медали в тхэквондо ВТФ. 17-летний мастер спорта России Максим Емелькин выступал в весовой категории до 68 кг. Он успешно провел два боя – с соперниками из Приморского края и Республики Дагестан. Но в поединке за золото уступил спортсмену из Ростовской области Ярославу Петренко. «В завершении встречи не хватило концентрации», – приводит слова Максима Новосибирский центр высшего спортивного мастерства, воспитанником которого он является. Тренирует спортсмена Владимир Митрофанов. Дарья Литау, которой также 17 лет, вела борьбу за победу в поселке Мирном (Республика Татарстан). Соревнования по пулевой стрельбе проходили здесь с 25 по 31 июля. В дисциплине «МП-60, пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов» наша спортсменка заняла третье место с результатом 40 очков. Победу в этом виде программы одержала представительница Псковской области Анна Веселова (50), серебро досталось омичке Екатерине Чикановой (45). Дарья Литау – кандидат в мастера спорта, тренируется у Владимира Витивского в Спортивной школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.
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