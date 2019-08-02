Авиамоделисты – с медалями из Барнаула - Советский спорт
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02 августа 2019 04:30Новосибирская область

Авиамоделисты – с медалями из Барнаула

На чемпионате России по авиамодельному спорту успешно выступили новосибирские спортсмены.

Соревнования проводились 24–27 июля в двух дисциплинах на территории поселка Лесного (в западной части Барнаула, Алтайский край). В классе моделей F-5J победу одержал Вадим Мягков. Серебряным призером в этом же классе стал еще один наш земляк – Владимир Кондратьев. Успешное выступление названных новосибирских моделистов в личном турнире позволило им занять первое место по итогам командного первенства. Отличился на чемпионате страны также новосибирец Александр Поротников. На его счету – золото в классе моделей F-3K. Категория F-5 объединяет радиоуправляемые модели с электроприводом. F-5J – класс моделей для полетов в термических потоках на продолжительность. Размах крыльев – до 5 метров, поднимаются на высоту до 200 метров, могут держаться в воздухе более 10 минут. Затем должны приземлиться в точку, с которой стартовали (оценивается точность посадки). Радиоуправляемые модели составляют категорию F-3. Класс F-3K – это планеры, которые запускаются вручную, без использования дополнительных приспособлений. Размах крыльев – до 1,5 метра. Способны подняться на высоту 100−300 метров. При оценке учитываются продолжительность полета, точность взлета и посадки в заданное время.

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