От детей до ветеранов: велосипедисты почтили память героев традиционными стартами

Участие в стартах приняли 95 спортсменов, представляющих Республику Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области. На различные дистанции шоссейных гонок – индивидуальной (с раздельным стартом) и групповой (соответственно, с общим) – вышли велосипедисты всех возрастных категорий: самым юным 12–13 лет, самым старшим – 70 и более. События развернулись 24–25 июля на участке дороги между двумя селами Новосибирского района: Верх-Тула и Ленинское. – Здесь выступают и начинающие спортсмены – дети, которые второй- третий год занимаются велоспортом, но уже имеют разряды, и опытные гонщики, и ветераны, – комментирует главный судья соревнований Вениамин Гайдуков. – Значимость этих стартов очевидна: в Новосибирской области велосипедных гонок проводится пока немного, и нам важно удерживать планку, наращивать организационный опыт, давать возможность нашим местным спортсменам и гостям из других регионов проверить себя, получить дополнительную соревновательную практику. Это рейтинговый турнир: здесь люди могут официально выполнить все массовые разряды, вплоть до кандидата в мастера спорта. В будущем, мы надеемся, наш турнир получит статус мастерского, то есть по его итогам можно будет присваивать также звание «Мастер спорта России» тем участникам, которые здесь выполнят соответствующий норматив.
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