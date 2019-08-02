От детей до ветеранов: велосипедисты почтили память героев традиционными стартами - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 августа 2019 04:31Новосибирская область

От детей до ветеранов: велосипедисты почтили память героев традиционными стартами

XXXV Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные памяти сотрудников ГАИ Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина, состоялись в нашем регионе.

Участие в стартах приняли 95 спортсменов, представляющих Республику Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области. На различные дистанции шоссейных гонок – индивидуальной (с раздельным стартом) и групповой (соответственно, с общим) – вышли велосипедисты всех возрастных категорий: самым юным 12–13 лет, самым старшим – 70 и более. События развернулись 24–25 июля на участке дороги между двумя селами Новосибирского района: Верх-Тула и Ленинское. – Здесь выступают и начинающие спортсмены – дети, которые второй- третий год занимаются велоспортом, но уже имеют разряды, и опытные гонщики, и ветераны, – комментирует главный судья соревнований Вениамин Гайдуков. – Значимость этих стартов очевидна: в Новосибирской области велосипедных гонок проводится пока немного, и нам важно удерживать планку, наращивать организационный опыт, давать возможность нашим местным спортсменам и гостям из других регионов проверить себя, получить дополнительную соревновательную практику. Это рейтинговый турнир: здесь люди могут официально выполнить все массовые разряды, вплоть до кандидата в мастера спорта. В будущем, мы надеемся, наш турнир получит статус мастерского, то есть по его итогам можно будет присваивать также звание «Мастер спорта России» тем участникам, которые здесь выполнят соответствующий норматив.

25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
01/08 07:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
01/08 21:29Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
01/08 15:00Футбол
Семья, футбол и Самедов. Отар Кушанашвили об уходе герояНаш ироничный обозреватель, провожая Самедова с футбольного поля, находит честные и искренние слова.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
31/07 21:45Футбол
Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи».
01/08 08:00Футбол
Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процентаДля выхода в третьей квалификационный раунд Лиги Европы «Арсеналу» необходимо в четверг в Баку отыграть у местного «Нефтчи» домашние 0:1.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
01/08 13:25Футбол
Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».
01/08 22:30Футбол
Тайм позора в Баку. «Арсенал» вылетел из Лиги ЕвропыУступив «Нефтчи» с крупным счетом в ответном поединке в гостях, команда Игоря Черевченко не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы.  
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
31/07 23:00Футбол
На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
Новости
01:53 Футбол Алексей Петрушин: В матче со «Спартаком» у «Динамо» будет небольшое преимущество
01:31 Футбол Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)
01:09 Футбол Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
01:01 Футбол Лукаку будет получать в «Ювентусе» 9 миллионов евро за сезон
00:49 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
00:27 Футбол «Спартак» согласовал с АЗ трансфер капитана команды Тила
00:14 Футбол Дибала не будет тренироваться с «Ювентусом» до 5 августа
00:03 Хоккей Российский форвард Александров подписал контракт новичка с «Сент-Луисом»
23:48 Футбол Роберто Бордин: Предполагали, что «Арсенал» будет рисковать, и были готовы к этому
23:35 Футбол Александр Мостовой: «Нефтчи» заслуженно прошел дальше
23:28 Теннис Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парах
23:22 Футбол Силкин – о матче «Спартак» – «Динамо»: Результат в таких матчах всегда непредсказуем
23:10 Футбол Шотландский «Рейнджерс» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
23:02 Футбол «Шериф» обыграл «Партизани» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
22:46 Футбол «Пюник» под руководством Тарханова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
22:40 Футбол Игорь Черевченко: Всю вину за поражение «Нефтчи» в Лиге Европы беру на себя
22:33 Футбол Гус Тил: Переход в «Спартак» – дело времени
22:21 Футбол «Рига» обыграла «Пяст» и вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
21:52 Футбол «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и покинул розыгрыш Лиги Европы
21:44 Футбол «Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика