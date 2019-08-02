В Ростове День физкультурника отметят гонками на байдарках и каноэ - Советский спорт
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02 августа 2019 10:07Ростовская область

В Ростове День физкультурника отметят гонками на байдарках и каноэ

Губерниев пообещал стать комментатором фестиваля водных видов спорта в Ростове.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обещал прокомментировать фестиваль водных видов спорта на Гребном канале, сообщил на пресс-конференции в среду министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Пока не отказывался, обещал приехать. На самом деле, 9 августа узнаем, - ответил он на вопрос об участии комментатора в «Дне физкультурника». Министр отметил, что Губерниев планировал провести фестиваль водных видов спорта. - Он сам занимался греблей, живет этими (водными - RostovGazeta) видами спорта, - добавил Аракелян. Министр рассказал о празднике, который планируют провести в Ростове 10 августа:

- Одним из общих мероприятий будет выполнение нормативов ГТО на территории всей Ростовской области, в каждом муниципалитете проведут большое количество спортивных событий, - отметил Аракелян.

По его словам, центральной площадкой в Ростове будет гребной канал «Дон»:

- В рамках праздника будет проведен фестиваль водных видов спорта, который организовывает Федерация гребли на байдарках и каноэ. Пройдут заезды на драконах, пройдут заезды среди ветеранов по академической гребле, на байдарках и каноэ, - рассказал Аракелян. Он отметил, что остальные события на воде пройдут под эгидой Федерации гребли: - Параллельно ожидается приезд губернатора, он поздравит и наградит наших передовых работников, примет участие в соревнованиях по пляжному волейболу и баскетболу, как и в прошлом году, - добавил министр.
Как сообщил Аракелян, помимо этого пройдет спартакиада госслужащих:

- В прошлом году она была проведена впервые и, к нашему приятному удивлению, завоевала большую популярность. Весь год люди ждали этого праздника, - сказал министр. Он пояснил, что соревнования пройдут по пяти видам спорта: пляжный волейбол, футбол, плавание, легкая атлетика и ГТО.
Также в Левобережном в пляжной зоне пройдут достаточно масштабные соревнования по пляжному волейболу. Там сделали 20 площадок, организатором события выступает город Ростов-на-Дону. За день до этого, 9 августа, празднование начнется с финальных соревнований фестиваля дворовой футбольной лиги. Финал пройдет на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва № 8.

- В прошлом году мы впервые провели соревнования, они завоевали большую популярность. В этом году партия «Единая Россия» уже на всероссийском уровне проводит лигу, и наши соревнования станут их региональным этапом, - сообщил Аракелян. По его данным, в прошлом году в игре приняли участие чуть меньше 15 тысяч детей, в этом году уже на муниципальных этапах количество участников выросло на тысячу. - Дворовая лига - соревнования для тех, кто не занимается постоянно в футбольных секциях. Команды формируются из ребят, которые живут в одном дворе или на одной улице. В них может принимать участие любой ребенок. Ведь когда играют дети, которые профессионально занимаются футболом, то большое количество ребят, немного полных, немного неуклюжих (все же дети разные), испытывают какой-то комплекс, не выходят на соревнования, не занимаются. Наша задача - вытащить их на площадки, заставить двигаться, - рассказал министр. Он отметил, что это особенно важно сейчас, когда дети предпочитают играть не на спортивных площадках, а в гаджетах, что негативно сказывается на их физическом развитии.

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