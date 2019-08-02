Международный турнир по кикбоксингу впервые состоится на Сахалине - Советский спорт
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02 августа 2019 16:35Сахалинская область

Международный турнир по кикбоксингу впервые состоится на Сахалине

7 сентября в Южно-Сахалинске состоится международный турнир по кикбоксингу, который будет разделен на два этапа.

Сначала пройдет женская матчевая встреча между сборными России и Норвегии, а в завершение вечера зрителей ожидают мужские титульные бои.

Если прекрасная половина сразится между собой по правилам «фулл контакт» с запретом на удары в колено и икроножную мышцу, то у сильной будет разрешено практически все. Правила К1 допускают даже удары с разворота в голову и корпус, они самые жесткие в кикбоксинге.

Женская матчевая встреча включает в себя пять поединков в весовых категориях от 48 до 63 килограммов. За Россию выступят Виктория Мифтеева, Алена Башмакова, Ирина Парахина, Наталья Панкова и Полина Экснер. Скандинавские спортсменки традиционно цепкие и неуступчивые, поэтому в женской части андеркарда будет жарко.

На кону у бойцов будут стоять пояса федерации WAKO. Она является одной из самых крупных в мире кикбоксинга. На ринге седьмого сентября пройдут бои за три пояса: российский, азиатский и мировой. Однако перед титульными схватками состоится не менее любопытный для сахалинской публики поединок.

В нем наш уроженец Игорь Литвинов проверит свои силы в бою против Рустама Бадаева, он представляет Камчатку. Для южносахалинца это будет первый бой на столь высоком уровне. Возможно, через пару лет Игорю тоже предстоят титульные поединки, но седьмого сентября за пояса сразятся другие кикбоксеры.

Один из них, кореец Чоу Гванг Мин, уже приезжал на Сахалин в начале февраля и одержал победу по очкам над Исламом Абдувахидовым из Владивостока. Благодаря ей он завоевал титул чемпиона Азии в весе до 67 килограммов, который теперь будет отстаивать седьмого сентября. Его соперником выступит Максим Черненко из Владивостока. Приморье не оставляет попыток забрать пояс себе.

За титул чемпиона России сразятся Игорь Дармешкин из Москвы и Дмитрий Васенев из Нижнего Новгорода. Лето они провели по-разному. Боец из Поволжья в составе сборной России в июне выиграл Кубок мира в Римини. У Игоря Дармешкина напротив последний бой не сложился. В четвертьфинале чемпионата мира в Казани он уступил итальянцу Франческо Джайе. За тринадцать секунд до гонга Игорь пропустил удар коленом в голову и упал в тяжелый нокдаун с рассечением. Кто окажется сильнее в очной встрече Дармешкина и Васенева – рассудит сахалинский ринг.

Ну и завершит вечер бой между россиянином Астемиром Борсовым и итальянцем Лукой Чекетти. Представитель Адыгеи в январе прошлого года отстоял титул чемпиона мира в Китае. Возможно, седьмого сентября он возьмет новый пояс, но уже под эгидой престижной международной федерации WAKO.

Сделать это будет Астемиру будет непросто. Чекетти дважды отстаивал свой пояс. Сначала на домашнем ринге в Бергамо победил поляка Кшиштофа Ольшевски, а потом Лука отправился защищать титул в Испанию. Там он сразился с Тито Мачиасом и, несмотря на болеющий за соперника зал, итальянец оставил пояс у себя.

Кто выйдет победителем из схватки Луки Чекетти и Астемира Борсова за чемпионский пояс, вы узнаете первыми, если придете на бойцовский вечер в ТЦ «Восток» седьмого сентября. Начало в 18:30.

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